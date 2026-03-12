स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले हुए बड़े ट्रेड के बाद Sanju Samson अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जर्सी में नजर आएंगे। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर Irfan Pathan का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीजन के पहले मैच में सैमसन की मौजूदगी CSK के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। पठान के अनुसार, सैमसन लंबे समय तक Rajasthan Royals का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उन्हें टीम की रणनीति, खिलाड़ियों और खेलने के तरीके की गहरी समझ है, जिसका फायदा चेन्नई को मिल सकता है।

IPL 2026 से पहले हुआ बड़ा ट्रेड

IPL 2026 से पहले टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे चर्चित ट्रेड्स में से एक देखने को मिला। इस सौदे के तहत संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल किया गया। सैमसन को CSK ने लगभग 18 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है। वहीं इस ट्रेड में Sam Curran और अनुभवी ऑलराउंडर Ravindra Jadeja राजस्थान रॉयल्स की टीम में चले गए। इस बदलाव ने IPL 2026 से पहले क्रिकेट जगत में काफी चर्चा पैदा कर दी है।

पठान बोले – RR की रणनीति अच्छी तरह जानते हैं सैमसन

इरफान पठान का मानना है कि सैमसन की मौजूदगी CSK को रणनीतिक बढ़त दिला सकती है। उन्होंने कहा कि सैमसन लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे हैं और टीम के कई खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं। ऐसे में उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि टीम पावरप्ले में किस तरह खेलती है, मध्य ओवरों में उनकी रणनीति क्या होती है और गेंदबाजी संयोजन कैसे काम करता है।

गुवाहाटी में पहले मैच में दिख सकता है असर

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी। यह मैच 30 मार्च को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। पठान का मानना है कि सैमसन का अनुभव और वहां खेलने की जानकारी CSK के लिए फायदेमंद हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सैमसन हाल ही में टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ भी चुना गया था।

राजस्थान रॉयल्स के साथ लंबा करियर

संजू सैमसन एक दशक से भी अधिक समय तक राजस्थान रॉयल्स का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2013 में टीम के साथ अपना सफर शुरू किया और जल्द ही टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हो गए। बाद में उन्हें टीम की कप्तानी भी सौंपी गई। सैमसन की कप्तानी और Kumar Sangakkara के मार्गदर्शन में राजस्थान रॉयल्स 2022 में IPL फाइनल तक पहुंची थी।

IPL में सैमसन का शानदार रिकॉर्ड

IPL में संजू सैमसन का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 150 से ज्यादा पारियां खेलते हुए 4,000 से अधिक रन बनाए हैं। उनके नाम दो शतक और कई अर्धशतक दर्ज हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 140 से अधिक रहा है, जो उन्हें लीग के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल करता है।

MI बनाम RCB मैच पर भी पठान की नजर

इरफान पठान ने IPL 2026 के एक और बड़े मुकाबले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि Mumbai Indians और RCB के बीच 12 अप्रैल को होने वाला मुकाबला भी शुरुआती मैचों में सबसे बड़ा हो सकता है। इस मैच में Rohit Sharma और Virat Kohli जैसे बड़े सितारे मैदान पर नजर आएंगे।

IPL 2026 के पहले चरण का शेड्यूल

Board of Control for Cricket in India ने IPL 2026 के पहले चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 28 मार्च को RCB और संजू सैमसन के बीच बेंगलुरु के M. Chinnaswamy Stadium में खेला जाएगा। पहले चरण में कुल 20 मैच खेले जाएंगे, जो भारत के 10 अलग-अलग शहरों में आयोजित होंगे। इनमें मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।