स्पोर्ट्स डेस्क : भारत ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही हेड कोच Gautam Gambhir ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया और भारत के पहले ऐसे कोच बने जिन्होंने दो आईसीसी ट्रॉफी जिताई हैं।

उनकी कोचिंग में भारत ने ICC Champions Trophy 2025 और ICC Men's T20 World Cup 2026 दोनों खिताब जीते। हालांकि इस शानदार सफलता के बाद भी पूर्व भारतीय कप्तान Sourav Ganguly ने गंभीर को लेकर बड़ा बयान दिया है।

2027 वर्ल्ड कप होगा गंभीर की असली परीक्षा

गांगुली का मानना है कि गंभीर की असली परीक्षा अभी बाकी है। उनके अनुसार ICC Cricket World Cup 2027 में ही पता चलेगा कि वह टीम को कितना आगे ले जा सकते हैं। यह टूर्नामेंट South Africa में खेला जाएगा।

गांगुली ने कहा कि वहां की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होंगी और वही गंभीर के लिए असली टेस्ट साबित होंगी। 'व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी असली परीक्षा 2027 में साउथ अफ्रीका में होगी। वहां की परिस्थितियां उन्हें परखेंगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि वह टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन करेंगे।'

2023 वर्ल्ड कप में खिताब से चूक गया था भारत

भारत ICC Cricket World Cup 2023 में खिताब के बेहद करीब पहुंच गया था। टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही थी, लेकिन फाइनल में Australia से हारकर ट्रॉफी से चूक गई थी। अब गंभीर, जो ICC Cricket World Cup 2011 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे, बतौर कोच टीम को विश्व कप दिलाने की चुनौती का सामना करेंगे। संभावना यह भी है कि 2027 का वर्ल्ड कप सीनियर खिलाड़ियों Virat Kohli और Rohit Sharma के करियर का आखिरी वनडे वर्ल्ड कप हो सकता है।

टेस्ट क्रिकेट में सुधार की जरूरत

गांगुली ने यह भी कहा कि गंभीर को टेस्ट क्रिकेट में टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाना होगा। उनके मुताबिक गंभीर के कोच बनने के बाद भारत को घरेलू मैदान पर New Zealand national cricket team और South Africa national cricket team के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारत Border-Gavaskar Trophy 2024-25 भी अपने पास नहीं रख पाया।

गांगुली ने कहा कि घरेलू पिचों को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छी पिचें होंगी तो बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगा और टीम को भी फायदा होगा।

गांगुली ने गंभीर की कोचिंग की भी की तारीफ

हालांकि आलोचना के साथ गांगुली ने गंभीर की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि गंभीर एक बेहतरीन कोच हैं और उन्हें थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। गांगुली के मुताबिक व्हाइट बॉल क्रिकेट में गंभीर की रणनीति काफी मजबूत है और मौजूदा टीम भी बेहद संतुलित है। अब Indian Premier League 2026 सीजन के खत्म होने के बाद गंभीर टेस्ट और वनडे क्रिकेट की तैयारियों पर पूरा फोकस कर सकते हैं।