स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जुड़ी एक बड़ी चर्चा क्रिकेट फैंस के बीच तेजी से फैल गई थी। सवाल यह था कि क्या टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज Suresh Raina को फ्रेंचाइजी फील्डिंग कोच के तौर पर वापस लाने वाली है। सोशल मीडिया पर इन खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरीं और कई समर्थक रैना की वापसी को लेकर उत्साहित नजर आए। हालांकि अब फ्रेंचाइजी के CEO Kasi Viswanathan ने इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।

IPL 2026 से पहले चर्चा में रही रैना की वापसी

IPL के आगामी सीजन की तैयारियों के बीच CSK के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा था कि रैना को टीम के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी दी जा सकती है। फैंस के बीच यह खबर तेजी से वायरल हो गई, क्योंकि रैना लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं और टीम की कई सफलताओं में उनका अहम योगदान रहा है।

CSK CEO ने अफवाहों को किया खारिज

हाल ही में एक तमिल न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान CSK के CEO कासी विश्वनाथन ने इन सभी खबरों को गलत बताया।उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुरेश रैना को फील्डिंग कोच बनाए जाने की खबर पूरी तरह से निराधार है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि रैना फिलहाल IPL 2026 में CSK के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा नहीं होंगे।

सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी थीं अटकलें

दरअसल, CSK के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक टीज़र पोस्ट शेयर किया गया था, जिसमें 22 मार्च को होने वाली “बड़ी घोषणा” का संकेत दिया गया था। इस पोस्ट के सामने आने के बाद कई फैंस ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि यह घोषणा सुरेश रैना की कोचिंग भूमिका में वापसी से जुड़ी हो सकती है। रैना की लोकप्रियता और टीम के साथ उनके मजबूत रिश्ते को देखते हुए यह खबर फैंस के बीच तेजी से फैल गई।

CSK के इतिहास में खास जगह रखते हैं रैना

सुरेश रैना लंबे समय तक CSK के प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं और उन्हें फैंस प्यार से “चिन्ना थाला” भी कहते हैं। उन्होंने टीम के लिए कई यादगार पारियां खेलीं और IPL में चेन्नई की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज भी फैंस उन्हें फ्रेंचाइजी के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक मानते हैं।

CSK के नए फील्डिंग कोच बने जेम्स फोस्टर

हालांकि रैना को कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन CSK ने अपने सपोर्ट स्टाफ में एक नया नाम जरूर जोड़ा है। इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज James Foster को IPL 2026 के लिए टीम का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है। 45 वर्षीय फोस्टर के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ कई फ्रेंचाइजी लीग में कोचिंग का अनुभव है।

पहले भी फ्रेंचाइजी टीमों के साथ कर चुके हैं काम

जेम्स फोस्टर इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ फील्डिंग कोच के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वे कई टी20 लीग टीमों के साथ भी जुड़े रहे हैं। उनका अनुभव CSK के लिए आगामी सीजन में काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

अनुभवी कोचिंग स्टाफ के साथ करेंगे काम

CSK के कोचिंग सेटअप में पहले से ही कई अनुभवी नाम शामिल हैं। टीम के मुख्य कोच Stephen Fleming हैं, जबकि बैटिंग कोच के रूप में Michael Hussey काम कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलिंग कंसल्टेंट एरिक सिमंस और असिस्टेंट बॉलिंग कोच श्रीधरन श्रीराम भी टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं।

नए सीजन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

CSK के लिए यह बदलाव ऐसे समय पर हुआ है जब टीम पिछले सीजन के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वापसी करना चाहती है। IPL 2025 में टीम पहली बार अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी। अब फ्रेंचाइजी IPL 2026 में नई रणनीति और मजबूत कोचिंग स्टाफ के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है।