स्पोर्टस डेस्क: टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को यूएई के खिलाफ टी20 एशिया कप 2025 मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। भारत ने जसप्रीत बुमराह के रूप में केवल एक मुख्य तेज गेंदबाज और दो अन्य तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को खिलाया।

दुबई की परिस्थितियां स्पिनरों के अनुकूल थी और भारत ने यूएई को मात्र 57 रनों पर समेट दिया लेकिन पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन मौजूदा गेंदबाजी संयोजन से खुश नही हैं। अश्विन का मानना ​​है कि अर्शदीप सिंह को टीम का हिस्सा होना चाहिए और मुख्य कोच गौतम गंभीर के कार्यभार संभालने के बाद से उन्हें बेंच पर बैठाया गया है।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'अर्शदीप का बाहर होना हैरानी की बात है लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। गौतम गंभीर के कोचिंग शुरू करने के बाद से ऐसा होता आ रहा है। अर्शदीप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेले। यह एक तरह से एक विषय रहा है। शायद दुबई की परिस्थितियों को देखते हुए वे स्पिनरों को तरजीह दे रहे हैं। जब गंभीर ने केकेआर के लिए खिताब जीता था तब भी वह स्पिन पर पूरी तरह से दांव लगा रहे थे।'

अश्विन ने आगे कहा, 'यही टीम हमें टी20 विश्व कप तक देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे संदेह है कि यह संयोजन एक अच्छी टीम के खिलाफ काम कर सकता है। यह काफी जोखिम भरा है। अर्शदीप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे खिलाड़ी को लंबे समय तक बाहर रखना मुश्किल होगा। मुझे पता है कि शिवम दुबे ने कुछ विकेट लिए हैं लेकिन यह ऐसा गेंदबाजी संयोजन नहीं है जिससे मैं सहमत होऊं।'

अर्शदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीमित ओवरों की सीरीज के बाद से कोई मैच नहीं खेला। वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी नहीं खेले। इसके अलावा उन्हें एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका भी नहीं मिला। अश्विन ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए अर्शदीप को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का समर्थन किया। उन्हें लगता है कि बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज सूर्यकुमार यादव का पसंदीदा गेंदबाज होगा जब अन्य गेंदबाजों को निशाना बनाया जाएगा।

गौर है कि 26 वर्षीय अर्शदीप टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 63 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 18.30 की औसत से 99 विकेट लिए हैं।