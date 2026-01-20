स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में संघर्ष के बाद कुलदीप यादव को अपनी गेंदबाज़ी में ज्यादा प्रयोग करने की सलाह दी है।

सीरीज में कुलदीप का संघर्ष

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। कुलदीप ने तीन मैचों में सिर्फ तीन विकेट लिए, जबकि दूसरे वनडे में उन्होंने अपने 10 ओवरों में 82 रन लुटा दिए।

डेरिल मिचेल ने किया पूरी तरह हावी

कीवी बल्लेबाज़ों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया, जिसमें खास तौर पर डेरिल मिचेल ने कुलदीप यादव को निशाने पर लिया। मिचेल ने सीरीज में एक अर्धशतक और लगातार दो शतक जमाकर न्यूजीलैंड की 2-1 से ऐतिहासिक सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई।

अश्विन बोले – आत्मविश्वास को लगा झटका

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि इस सीरीज में कुलदीप का आत्मविश्वास प्रभावित हुआ है।

'न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। कुलदीप यादव शानदार गेंदबाज़ हैं, उनके पास सभी हुनर मौजूद हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनका आत्मविश्वास थोड़ा गिरा होगा,' अश्विन ने कहा।

‘थोड़ा और प्रयोग करने की जरूरत’

अश्विन ने कुलदीप को सलाह दी कि जब विकेट नहीं गिर रहे हों और बल्लेबाज़ हावी हो, तो गेंदबाज़ को खुद पहल करनी चाहिए। 'मेरी कुलदीप से यही गुज़ारिश है कि वह अपनी गेंदबाज़ी में थोड़ा और प्रयोग करें। जब कोई बल्लेबाज़ डेरिल मिचेल की तरह खेल रहा हो, तो उसके वैगन व्हील से उसकी कमजोरी समझनी चाहिए। मिचेल ऑफ साइड पर रन नहीं बना रहा था, फिर भी कुलदीप ने तीनों मैचों में इसका फायदा नहीं उठाया,' अश्विन ने कहा।

भारतीय स्पिन आक्रमण पर सवाल

इस पूरी सीरीज में सिर्फ कुलदीप ही नहीं, बल्कि रविंद्र जडेजा भी खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ों ने दोनों स्पिनरों को खुलकर खेला। वहीं, कीवी टीम के लिए जेडन लेनॉक्स ने अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट में दो मैचों में तीन विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया।

अब T20I सीरीज पर नजर

वनडे सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया अब 21 जनवरी से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20I सीरीज में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। यह सीरीज T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत की आखिरी तैयारी होगी और टीम मैनेजमेंट चाहेगा कि खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ टूर्नामेंट में उतरें।