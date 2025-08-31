स्पोर्ट्स डेस्क : रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा की थी, जबकि पिछले साल दिसंबर में ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ दिया था। अश्विन ने फ्रैंचाइजी लीग के जरिए नए मौके तलाशने के संकेत दिए थे और अब उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय लीग के लिए साइन इन भी किया है।

अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा था, 'कहते हैं कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, एक IPL क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के अन्वेषक के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है।'

उन्होंने इस दिशा में एक कदम पहले ही उठा लिया है। अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय लीग टी20 (ILT20) 2026 की नीलामी के लिए साइन अप कर लिया है। यूएई में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में पहले ड्राफ्ट सिस्टम का पालन होता था, लेकिन इस सीजन से नीलामी प्रणाली अपनाने का फैसला किया गया है, जो 30 सितंबर को दुबई में होगी। अश्विन ने कहा, 'मैंने ILT20 नीलामी के लिए अपना नाम भेज दिया है। उम्मीद है कि मुझे कोई खरीदार मिल जाएगा।'

छह टीमों अबू धाबी नाइट राइडर्स, डेजर्ट वाइपर्स, दुबई कैपिटल्स, गल्फ जायंट्स, एमआई एमिरेट्स और शारजाह वॉरियर्स के इस टूर्नामेंट में से किसी एक द्वारा अश्विन को चुने जाने की उम्मीद है। अश्विन, रॉबिन उथप्पा, यूसुफ पठान और अंबाती रायुडू के बाद ILT20 में खेलने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। टूर्नामेंट का 2026 संस्करण 2 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक चलेगा।