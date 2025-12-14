स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की मिनी नीलामी से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर ने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर को लेकर बड़ा दावा किया है। बांगर के मुताबिक, मिलर अपनी फिनिशिंग स्किल, दबाव में शांत रहने की क्षमता और लंबे T20 अनुभव के चलते इस नीलामी के सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा डिमांड वाले खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली नीलामी में कई फ्रेंचाइज़ी उन पर बड़ी बोली लगा सकती हैं।

डेविड मिलर क्यों हैं IPL फ्रेंचाइजियों की पहली पसंद

संजय बांगर ने बताया कि डेविड मिलर आधुनिक T20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद फिनिशर्स में से एक हैं। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज़ी करते हुए मिलर न सिर्फ तेज़ रन बनाते हैं, बल्कि मुश्किल हालात में भी टीम को जीत तक पहुंचाने का दम रखते हैं। बांगर के अनुसार, मिलर का अनुभव उन्हें युवा बल्लेबाज़ों से अलग बनाता है और यही वजह है कि टीमें उन्हें अपनी बैटिंग लाइन-अप का अहम हिस्सा बनाना चाहेंगी।

हाई-प्रेशर में मैच फिनिश करने की खास क्षमता

डेविड मिलर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका शांत स्वभाव है। बड़े लक्ष्य का पीछा हो या आखिरी ओवरों में रन बनाने की ज़रूरत, मिलर अक्सर सही फैसले लेते नजर आते हैं। संजय बांगर का मानना है कि यही गुण उन्हें T20 क्रिकेट के एलीट फिनिशर्स की सूची में खड़ा करता है। उन्होंने साफ कहा कि मिलर IPL 2026 नीलामी में टॉप तीन सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं।

गुजरात टाइटन्स और KKR की नजर मिलर पर

बांगर के मुताबिक, गुजरात टाइटन्स (GT) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) जैसी टीमें डेविड मिलर पर खास नजर बनाए हुए हैं। गुजरात टाइटन्स: टीम को मिडिल ऑर्डर में अनुभव और स्थिरता की जरूरत है, जहां मिलर फिट बैठते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स: आंद्रे रसेल के रिटायरमेंट के बाद KKR को एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो डेथ ओवर्स में मैच पलट सके, और मिलर इस रोल के लिए आदर्श विकल्प हो सकते हैं।

KKR का भारी पर्स, बड़ी बोली की पूरी तैयारी

IPL 2026 नीलामी में KKR सबसे ज्यादा बचे हुए पर्स के साथ उतर रही है। टीम के पास लगभग INR 64.30 करोड़ हैं, जिससे उन्हें बड़े खिलाड़ियों पर खुलकर बोली लगाने की आज़ादी मिलेगी। ऐसे में डेविड मिलर जैसे अनुभवी बल्लेबाज़ पर KKR की बड़ी बोली लगना तय माना जा रहा है। बांगर का मानना है कि मिलर डेथ ओवर्स में वही प्रभाव डाल सकते हैं, जो पहले आंद्रे रसेल किया करते थे।

वेंकटेश अय्यर पर भी चर्चा, लेकिन कीमत अहम

पूर्व चयनकर्ता MSK प्रसाद ने वेंकटेश अय्यर की बहुमुखी प्रतिभा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अय्यर ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका तक निभा सकते हैं। हालांकि, KKR ने उन्हें पिछले सीजन में INR 23.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अपेक्षित प्रदर्शन न मिलने के कारण 2026 नीलामी से पहले रिलीज़ कर दिया। अब फ्रेंचाइज़ी उन्हें कम कीमत पर दोबारा साइन करने पर विचार कर सकती है।