स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक की गेंदबाजी एक्शन चर्चा में है। जहां भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप 2008 विजेता ओपनर श्रीवत्स गोस्वामी ने उनके गेंद डालने से पहले लंबा ठहराव (pause) लेने पर सवाल उठाए, वहीं भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन उनके समर्थन में उतर आए।

क्या है पूरा विवाद?

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन भी तारिक की गेंदबाजी एक्शन से खुश नजर नहीं आए थे। 10 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ मुकाबले में तारिक ने टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू किया और 3 विकेट लेकर प्रभाव डाला।

हालांकि, गेंद डालने से पहले उनके लंबे ‘पॉज’ को लेकर सवाल खड़े हुए। श्रीवत्स गोस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा: 'यह कैसे ठीक है? एक्शन ठीक है, लेकिन डिलीवरी से पहले पॉज? वह भी लोडिंग के दौरान। इसे गंभीरता से जारी नहीं रखा जा सकता।' उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि फुटबॉल में पेनल्टी लेते समय अब खिलाड़ियों को रुकने की अनुमति नहीं है।

अश्विन का करारा जवाब

रविचंद्रन अश्विन ने गोस्वामी के ट्वीट का जवाब देते हुए नियमों पर सवाल उठाए। अश्विन ने लिखा: 'सहमत हूं कि फुटबॉल में इसकी अनुमति नहीं है! लेकिन जब बल्लेबाज बिना अंपायर या गेंदबाज को बताए स्विच हिट या रिवर्स शॉट खेल सकता है, तो प्रतिबंध सिर्फ गेंदबाज पर ही क्यों? गेंदबाज तो अंपायर को बताए बिना अपना गेंदबाजी हाथ भी नहीं बदल सकता। पहले उस नियम को बदला जाना चाहिए।' अश्विन के इस बयान के बाद बहस और तेज हो गई है।

अमेरिका के खिलाफ तारिक का असरदार स्पेल

सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने कोलंबो में अमेरिका के खिलाफ स्पिन-भारी आक्रमण उतारा। तारिक को 12वें ओवर तक रोके रखा गया, जब रन रेट बढ़ रहा था।

मिलिंद कुमार ने एक छक्का लगाया, लेकिन 16वें ओवर में तारिक ने उन्हें अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप शिकार बनाया। पारी के 19वें ओवर में हरमीत सिंह और मोहम्मद मोहसिन को आउट किया। तारिक के 3/27 के प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हराया।

पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत

इस जीत के साथ पाकिस्तान अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। टूर्नामेंट के पहले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्हें कड़ी टक्कर मिली थी, जहां टीम ने तीन गेंद शेष रहते जीत दर्ज की थी।

अब पाकिस्तान का अगला मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ है। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 में से 7 मैच जीते हैं। पाकिस्तान की इकलौती जीत 2021 में आई थी।