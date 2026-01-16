Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : दिग्गज ऑफ स्पिनर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में जगह ना देने पर अपना गुस्सा निकाला है। अश्विन का मानना ​​है कि यह लेफ्ट-आर्म तेज गेंदबाज यूनिट में एक अहम खिलाड़ी होना चाहिए। जब भारतीय टीम मैनेजमेंट से अर्शदीप को बेंच पर बिठाने के फैसले के बारे में पूछा गया, तो जवाब मिला कि हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। अश्विन इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लंबे समय तक बेंच पर बैठने से अर्शदीप 'जंग खा जाएंगे'। 

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुकाबला गेंदबाजों के बीच है। साउथ अफ्रीका के लिए आपको पिच पर गेंद को हिट करने वाला गेंदबाज चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा दोनों को मैच का अनुभव चाहिए, इसलिए मैं सोच समझ सकता हूं। लेकिन कोई भी अर्शदीप सिंह के बारे में नहीं सोच रहा है, कौन उनकी जगह खड़ा होकर सोचेगा? यह इस बारे में नहीं है कि उन्होंने कितना खेला है और कितना नहीं खेला है। वह अभी क्या सोच रहा होगा? उसने इतना कुछ किया है, फिर भी वह अपनी जगह के लिए लड़ रहा है। जब भी वह अगला मैच खेलेगा, वह जंग खाया हुआ होगा। आप कुछ भी कहें, यह आत्मविश्वास का खेल है। गेंदबाजों के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है? बल्लेबाजों के साथ ऐसा कभी नहीं होता।' 

कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अर्शदीप को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले कुछ मैचों के लिए बेंच पर बिठाया गया था क्योंकि उन्हें 07 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी T20 वर्ल्ड कप में खेलना है। अश्विन ने कहा, 'मैं इस स्थिति में रह चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि कैसा लगता है। इसीलिए मैं अर्शदीप सिंह के लिए लड़ रहा हूं। जब भी आपने उसे गेंद दी है, उसने आपके लिए अच्छा परफॉर्म किया है। उसे सिर ऊंचा करके प्लेइंग XI में आने दीजिए। वह इसका हकदार है बॉस। अब लोग कह रहे हैं कि वह तीसरा वनडे खेलेगा। इसका क्या मतलब है? उसने पहले दो वनडे नहीं खेले, और ऐसा क्यों हुआ? इससे उसके कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ेगा?' 