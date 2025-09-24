स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आईपीएल (IPL) से संन्यास लेकर टी20 फ्रेंचाइजी में हड़कंप मचा दिया। इस सीजन में उन्होंने टी20 नीलामी के लिए पंजीकरण कराया है और अब बीबीएल 2025-26 में भी खेलने का इरादा रखते हैं। एक दिन पहले खबर आई थी कि अश्विन से गत चैंपियन होबार्ट हरिकेंस (Hobart Hurricanes) सहित चार बीबीएल फ्रेंचाइजी ने संपर्क किया है, और ऐसा लग रहा है कि वह सिडनी थंडर के लिए खेल सकते हैं।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड (Sydney Morning Herald) की एक रिपोर्ट के अनुसार, डेविड वार्नर की अगुवाई वाली थंडर के साथ अश्विन का करार जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा।

ऑस्ट्रेलियाई दैनिक ने खुलासा किया, 'चर्चा की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, नाम न छापने की शर्त पर तीन सूत्रों ने बताया कि आगामी सीजन के लिए अश्विन के साथ करार लगभग तय हो चुका है।'

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अश्विन का सौदा लगभग 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 5.87 करोड़ रुपये) का होने की उम्मीद है। चूंकि फ्रैंचाइजी पहले ही अपनी अधिकांश राशि खर्च कर चुकी हैं, इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लीग में निजी निवेश की संभावना तलाश रहा है। 2025-26 सीजन के लिए अश्विन को $400,000 से ज्यादा का अनुबंध मिल सकता है। अश्विन को दी जाने वाली राशि फ्रैंचाइजी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मार्केटिंग पूल के बीच बांटी जाएगी।

अश्विन ILT20 में खेलेंगे और जनवरी के दूसरे हफ्ते में BBL में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे। ILT20 2025-26, 5 जनवरी तक चलेगा। थंडर के 25 जनवरी को होने वाले फाइनल में पहुंचने को देखते हुए, अश्विन के दो हफ्ते से ज्यादा समय तक BBL का हिस्सा रहने की संभावना है।