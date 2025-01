खेल डैस्क : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रविचंद्रन अश्विन संन्यास लेने के बाद जब चेन्नई स्थित अपने घर पहुंचे तो उन्हें अपनी प्यारी बेटी से प्यारा संदेश मिला जिसने क्रिकेट फैंस का भी दिल जीत लिया। अश्विन ने अपनी बेटी द्वारा बनाए गए एक भावुक पोस्टर की तस्वीर साझा की, जिसमें लिखा था, "धन्यवाद, आशना। आपके पास सड़कें हैं।" पोस्टर में उनके पिता की आत्मकथा, जिसका शीर्षक "आई हैव द स्ट्रीट्स: ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी" है, की ओर इशारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बीच में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने के 24 घंटे से भी कम समय बाद, अश्विन शुक्रवार सुबह चेन्नई के मद्रास अंतर्राष्ट्रीय मीनांबक्कम हवाई अड्डे पर उतरे। ब्रिस्बेन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा ने बता दिया था कि स्टार गेंदबाज घर लौट जाएंगे और वह बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम के साथ मेलबर्न की यात्रा नहीं करेंगे।

अश्विन का वापसी पर करीबी दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस महान स्पिनर का स्वागत करने के लिए कई लोग उनके आवास के बाहर एकत्र हुए। जिन्हें ऑटोग्राफ देने और गले मिलने के लिए अश्विन भी आए। अपनी पत्नी और बेटियों के साथ, अश्विन तालियों और मुस्कुराहट के साथ अपने घर में दाखिल हुए। इससे पहले हवाईअड्डे पर अश्विन को कड़ी सुरक्षा के बीच जाते हुए देखा गया। उन्होंने मीडिया के सवालों को सम्मानपूर्वक अस्वीकार करते हुए पत्रकारों और प्रशंसकों द्वारा दिखाई गई समझदारी के लिए आभार व्यक्त किया।

सीरीज के बीच में संन्यास लेने के अश्विन के फैसले ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में एक महत्वपूर्ण कमी पैदा कर दी है। बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक भावुक वीडियो में अपनी यात्रा पर विचार करते हुए, अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की कठिनाई को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसके बारे में कैसे जाना जाए। ईमानदारी से कहूं तो टीम में बोलना आसान है। भले ही मैं इसका प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह वास्तव में मेरे लिए बहुत भावनात्मक क्षण है। उन्होंने 2011-12 में अपने पहले ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान देखे गए बदलावों को याद किया, जब राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों ने खेल को अलविदा कह दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझ पर भरोसा रखें, हर किसी का समय आता है और आज मेरे जाने का समय था।

