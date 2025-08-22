स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के टी20 विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन एशिया कप 2025 से पहले अपनी बल्लेबाजी भूमिका में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे है। केरल क्रिकेट लीग के शुरुआती मैच के दौरान एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी से हटकर मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस फैसले से दुबई में होने वाले एशिया कप में भारतीय टी20 टीम में उनकी संभावित भूमिका सलामी बल्लेबाज से मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में बदल सकती है ।

शुरुआत में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए ओपनिंग करने वाले सैमसन ने अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स के खिलाफ पांचवे नंबर पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि सैली विश्वनाथ के अर्धशतक की बदौलत मिली तेज शुरूयात से जीत के कारण उन्हें एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन बल्लेबाजी क्रम में यह बदलाव उल्लेखनीय है। विश्लेषको का मानना ​​है कि यह एशिया कप के दौरान भारत की बल्लेबाजी क्रम में एक नई भूमिका निभाने के लिए सैमसन की तत्परता का संकेत हो सकता है।

प्रशंसकों और क्रिकेट पंडितो दोनो ने इस रणनीतिक कदम पर ध्यान दिया है। एशिया कप में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के भारत की पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है। ऐसे में सैमसन के पांचवे या छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने की संभावना है। एक ऐसा स्थान जिसे उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचो में शायद ही कभी हासिल किया हो। सैमसन तीसरे नंबर पर अच्छा प्रदर्शन करते रहे है और उन्होंने 35.65 की औसत से 4100 से ज्यादा टी20 रन बनाए है। जिसमें तीन शतक शामिल है। हालांकि तिलक वर्मा के उस महत्वपूर्ण स्थान पर होने के कारण सैमसन को मध्यक्रम में अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है।

एशिया कप 2025 भारतीय टी20 टीम : सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

स्टैंडबाय: यशस्वी जयसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल।