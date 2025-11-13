स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटर और पूर्व CSK स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल 2026 की मेगा नीलामी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट साझा किया है। उन्होंने उन तीन खिलाड़ियों के नाम सुझाए हैं जो टीम की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और उसे एक बार फिर खिताब की दौड़ में ला सकते हैं। अश्विन का मानना है कि चेन्नई को एक ताकतवर फिनिशर, एक मुख्य स्पिनर और एक अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज की जरूरत है, खासकर तब, जब रवींद्र जडेजा के ट्रेड और एमएस धोनी के सीमित रोल की चर्चा तेज है।

अश्विन की रणनीति: तीन खिलाड़ियों से बदलेगी टीम की सूरत

रविचंद्रन अश्विन ने स्पष्ट कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2025 के निराशाजनक प्रदर्शन से सीख लेकर 2026 की नीलामी में समझदारी से कदम उठाने होंगे। अश्विन ने स्पोर्ट्सकीड़ा से बातचीत में कहा, “मुझे लगता है कि सीएसके को इस बार तीन खास खिलाड़ियों डेविड मिलर, मोहम्मद शमी और राहुल चाहर को टारगेट करना चाहिए।” उन्होंने बताया कि ये तीनों खिलाड़ी अनुभवी हैं और अपनी मौजूदा फ्रेंचाइज़ी से रिलीज़ होने की स्थिति में चेन्नई के लिए “बिलकुल फिट” साबित हो सकते हैं।

डेविड मिलर : फिनिशिंग पावर की कमी को करेगा पूरा

अश्विन के अनुसार, डेविड मिलर वह खिलाड़ी हैं जो सीएसके के निचले क्रम को मज़बूती देंगे। एमएस धोनी के सीमित बल्लेबाजी योगदान और रवींद्र जडेजा के संभावित ट्रेड के बाद चेन्नई को एक प्रभावी फिनिशर की सख्त जरूरत है। अश्विन ने कहा, “अगर लखनऊ सुपर जायंट्स मिलर को रिलीज़ करते हैं, तो सीएसके को उन्हें तुरंत खरीदना चाहिए। वह निचले मध्यक्रम में ताकत लाते हैं और कठिन परिस्थितियों में मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं।” मिलर की टी20 में साबित क्षमता और अनुभव उन्हें धोनी की उत्तराधिकारी टीम में एक अहम भूमिका के लिए आदर्श विकल्प बनाती है।

मोहम्मद शमी : अनुभव से गेंदबाजी आक्रमण को संतुलन

चेन्नई सुपर किंग्स पिछले कुछ सीज़नों से तेज़ गेंदबाज़ी में निरंतरता की कमी से जूझ रही है। अश्विन ने सुझाव दिया कि अगर मोहम्मद शमी उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें तुरंत शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “शमी जैसे गेंदबाज़ टीम को अनुभव और नई गेंद से नियंत्रण प्रदान करते हैं। वे डैथ ओवर्स में भी प्रभावी साबित हो सकते हैं।” शमी की मौजूदगी दीपक चाहर और मथीशा पथिराना जैसे युवा गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी यूनिट में गहराई और स्थिरता लाएगी।

राहुल चाहर : अगर जडेजा गए, तो स्पिन का नया स्तंभ

रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स जाने की अफवाहों के बीच, अश्विन ने कहा कि चेन्नई को एक विश्वसनीय स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने राहुल चाहर को इस भूमिका के लिए उपयुक्त बताया। अश्विन ने कहा, “राहुल चाहर एक आक्रामक कलाई के स्पिनर हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। अगर जडेजा चले जाते हैं, तो चाहर सीएसके के लिए वो गैप भर सकते हैं।” चाहर के पास युवा जोश और अनुभव का मिश्रण है, जो चेन्नई की धीमी पिचों पर काफी कारगर साबित हो सकता है।

अश्विन की आलोचना : फिनिशिंग की समस्या को किया उजागर

संजू सैमसन के संभावित ट्रेड को “ब्रांड और कप्तानी दोनों के लिए शानदार” बताते हुए, अश्विन ने CSK की मौजूदा फिनिशिंग रणनीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि टीम ने शीर्ष क्रम पर बहुत ध्यान दिया, जबकि असली समस्या निचले क्रम में रही। अश्विन ने कहा, “सीएसके को अब पावर हिटर और फिनिशर की सख्त जरूरत है। RCB ने टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड को बेस प्राइस पर खरीदा और वही उनके खिताब जीतने की कुंजी बने।”