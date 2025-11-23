स्पोर्ट्स डेस्क : पर्थ में खेले गए पहले एशेज टेस्ट का दो दिनों में खत्म होना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा आर्थिक झटका साबित हुआ है। मैच की तेज़ समाप्ति ने तीसरे और चौथे दिन के टिकटों से होने वाली अनुमानित कमाई पर सीधा असर डाला, जिससे बोर्ड को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। जहां शुरुआती दो दिनों में दर्शकों ने रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज की, वहीं बाकी दिनों के रद्द होने से हजारों फैंस मैच देखने से वंचित रह गए। इस अनपेक्षित नतीजे ने न सिर्फ टिकट रेवेन्यू बल्कि ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप पर भी गहरा प्रभाव डाला है।

पर्थ टेस्ट के दो दिन में खत्म होने से करोड़ों की चपत

पहला एशेज टेस्ट पर्थ में सिर्फ दो दिनों में समाप्त हो गया, जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को टिकट रेवेन्यू में $3 मिलियन से अधिक का नुकसान होने की आशंका है। बोर्ड ने तीसरे और चौथे दिन के लिए बड़ी मात्रा में टिकट बेचे थे, लेकिन मैच दूसरे दिन ही खत्म हो जाने से पूरा वित्तीय ढांचा प्रभावित हो गया। ट्रैविस हेड ने शानदार शतक जमाकर मैच को तेजी से आगे बढ़ाया, जबकि इंग्लैंड के आक्रामक खेल ने नतीजे को और जल्द तय कर दिया। फैंस के लिए यह रोमांचक था, लेकिन बोर्ड के लिए यह भारी घाटे का सौदा निकला।

दर्शकों की भारी भीड़ लेकिन नुकसान भारी

पहले दो दिनों में कुल 1,01,514 दर्शक स्टेडियम पहुंचे शुक्रवार को 51,531 और शनिवार को 49,983। इतनी बड़ी उपस्थिति के बावजूद, बाद के दिनों की टिकट कैंसिलेशन ने भारी घाटा पैदा किया। ट्रैविस हेड ने मैच के बाद कहा, “यह दो दिन अविश्वसनीय थे, लेकिन उन लोगों के लिए दुख है जो अगले दिन नहीं आ पाए।”

ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स पर भी असर

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने बताया कि इस जल्दी खत्म हुए टेस्ट का नुकसान सिर्फ टिकट बिक्री तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, ब्रॉडकास्टर्स को विज्ञापन और कवरेज घंटों के नुकसान का सामना करना पड़ा, स्पॉन्सर एक्टिवेशन प्रभावित हुई, बोर्ड की कुल आय पर बड़ा असर पड़ा, ग्रीनबर्ग ने इसे “सीरीज़ पर बड़ा आर्थिक प्रभाव” बताया।

रिफंड पॉलिसी ने बढ़ाई वित्तीय चुनौती

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नीति के अनुसार, जिन दर्शकों ने अप्रयुक्त दिनों के लिए सिंगल-डे टिकट खरीदे थे, उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा। जहां यह फैंस के लिए राहत है, वहीं बोर्ड के लिए यह एक अतिरिक्त भार बन गया है, जिससे लाखों डॉलर का और नुकसान जुड़ गया।

पहले से मौजूद आर्थिक चुनौतियों पर नया झटका

चंद दिनों पहले ही बोर्ड ने अपनी सालाना रिपोर्ट में 11.3 मिलियन डॉलर के घाटे का खुलासा किया था। यह तब हुआ जब उस सीज़न में भारत जैसी बड़ी टीम का पांच टेस्ट मैचों का दौरा भी शामिल था। क्रिकेट विक्टोरिया के चेयरमैन रॉस हेपबर्न ने भी इन आंकड़ों की सार्वजनिक आलोचना की थी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की सफाई और उम्मीदें

चेयरमैन माइक बेयर्ड ने बताया कि कुछ आर्थिक आंकड़े इसलिए प्रभावित दिखे क्योंकि टेस्ट और व्हाइट-बॉल सीरीज़ अलग-अलग वित्तीय वर्षों में दर्ज हुईं। उन्होंने कहा, “अगर दोनों एक ही वित्तीय वर्ष में होते, तो तस्वीर पूरी तरह अलग होती।”

बेयर्ड ने आने वाले सीजन को लेकर आशावादी अंदाज़ में कहा कि अगला साल अटेंडेंस, व्यूअरशिप और स्पॉन्सरशिप के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है।

व्यूअरशिप ने दिखाया सकारात्मक संकेत

भले ही मैच जल्दी समाप्त हो गया, लेकिन ब्रॉडकास्ट रेटिंग्स उत्साहजनक रहीं। फॉक्सटेल ने पहले दिन को अपना सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पहला टेस्ट बताया। सेवन नेटवर्क ने भी मजबूत व्यूअरशिप का दावा किया।