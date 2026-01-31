स्पोर्ट्स डेस्क: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप बी में महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए गोवा टीम का हिस्सा रहे अर्जुन ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। हालांकि इस मुकाबले में महाराष्ट्र ने गोवा को 8 विकेट से हरा दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा।

पहली पारी में झटके दो अहम विकेट

महाराष्ट्र की पहली पारी के दौरान अर्जुन तेंदुलकर ने 12 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 50 विकेट पूरे कर लिए, जो उनके करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

37वीं पारी में हासिल किया बड़ा मुकाम

गोवा के लिए खेलने वाले अर्जुन ने यह उपलब्धि केवल 23 मैचों की 37वीं पारी में हासिल की। अब तक वह एक बार पांच विकेट (फाइफर) और दो बार चार विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर 5 विकेट रहा है।

सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे अर्जुन

अर्जुन तेंदुलकर इस उपलब्धि के बाद अपने पिता सचिन तेंदुलकर के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। सचिन के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 71 विकेट दर्ज हैं और अर्जुन अब उनकी बराबरी करने से सिर्फ 21 विकेट दूर हैं।

IPL 2026 में नई टीम से खेलेंगे अर्जुन

अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल में अपने करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस से की थी, लेकिन आईपीएल 2026 में वह लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस ने उन्हें ऑक्शन से पहले ट्रेड कर दिया था।

पिता के नक्शे-कदम पर आगे बढ़ रहे अर्जुन

अर्जुन तेंदुलकर लगातार अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में शतक भी लगाया था। इसके अलावा वह लिस्ट ए क्रिकेट में 24 मैचों में 26 विकेट और टी20 क्रिकेट में 29 मैचों में 35 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।

