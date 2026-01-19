स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 2-1 से हार के बाद भारतीय टीम के दो बड़े सितारे रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल अब घरेलू क्रिकेट का रुख करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों खिलाड़ी आगामी रणजी ट्रॉफी राउंड में खेलते नजर आ सकते हैं, जहां सौराष्ट्र और पंजाब के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, रविंद्र जडेजा 22 जनवरी से राजकोट में शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी मुकाबले में सौराष्ट्र की ओर से खेल सकते हैं। वहीं, भारतीय कप्तान शुभमन गिल के भी इसी मैच में पंजाब की ओर से खेलने की प्रबल संभावना है। औपचारिक पुष्टि के बाद दोनों खिलाड़ियों के इंदौर से राजकोट रवाना होने की उम्मीद है।

यह मुकाबला दोनों राज्य टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एलिट ग्रुप बी में सौराष्ट्र फिलहाल पांच मैचों में एक जीत के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि पंजाब छठे पायदान पर है और उसे भी अंक तालिका में बने रहने के लिए जीत की सख्त जरूरत है। टूर्नामेंट के लीग चरण के अंतिम दौर में ऐसे में जडेजा और गिल की मौजूदगी उनकी टीमों के लिए बड़ा बूस्ट साबित हो सकती है।

इस सीज़न में जडेजा पहले ही मध्य प्रदेश के खिलाफ सौराष्ट्र के लिए एक मुकाबला खेल चुके हैं, जबकि मौजूदा रणजी सीज़न में यह शुभमन गिल का पहला मुकाबला हो सकता है। गिल ने पिछली बार पंजाब के लिए कर्नाटक के खिलाफ रणजी मैच खेला था।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। जडेजा पूरी सीरीज़ में एक भी विकेट नहीं ले पाए और बल्ले से सिर्फ 43 रन बना सके। वहीं, शुभमन गिल ने तीन पारियों में कुल 135 रन बनाए। अब रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन कर दोनों खिलाड़ी फॉर्म में लौटने की कोशिश करेंगे।