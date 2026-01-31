स्पोर्ट्स डेस्क: जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जा रहे आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बीच भारत की अंडर-19 टीम को दिग्गज बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर से खास मार्गदर्शन मिला। पाकिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाफ बुलावायो में होने वाले अहम सुपर सिक्स मुकाबले से पहले सचिन ने वर्चुअल बातचीत के जरिए युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

सेमीफाइनल की दौड़ में अहम मुकाबला

भारत सुपर सिक्स ग्रुप-2 में अब तक अजेय रहा है और अपने तीनों मुकाबले जीत चुका है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने की तस्वीर इसी मुकाबले से साफ हो सकती है।

पाकिस्तान फिलहाल ग्रुप में तीसरे स्थान पर है और उसने तीन में से दो मैच जीते हैं। अगर भारत यह मुकाबला हारता है तो सेमीफाइनल में पहुंचने का फैसला नेट रन रेट के आधार पर हो सकता है। वहीं इंग्लैंड अपनी चारों सुपर सिक्स मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है।

सचिन ने सफलता और लंबे करियर का दिया मंत्र

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बातचीत की जानकारी साझा की और इसे युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद खास अनुभव बताया।

सचिन तेंदुलकर ने खिलाड़ियों को तकनीकी मजबूती और फिटनेस के साथ-साथ अनुशासन, फोकस, विनम्रता और सफलता के बाद जमीन से जुड़े रहने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि आधुनिक क्रिकेट में लंबा और सफल करियर बनाने के लिए ये गुण बेहद जरूरी हैं।

टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन

भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ सात विकेट की आसान जीत से की थी, जहां टीम ने 108 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 18 रन से हराया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज कर सुपर सिक्स में जगह बनाई। सुपर सिक्स के पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 204 रन से हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की।

इस मैच में विहान मल्होत्रा ने नाबाद 109 रन बनाकर भारत को 352/8 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे और उदय मोहन ने तीन-तीन विकेट लेकर जिम्बाब्वे को 148 रन पर समेट दिया।

पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर नजर

लगातार शानदार प्रदर्शन और सचिन तेंदुलकर के मार्गदर्शन से उत्साहित भारतीय टीम अब पाकिस्तान के खिलाफ संतुलित और मजबूत प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी।