स्पोर्ट्स डेस्क : महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर देने वाली एक दुखद घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे की खबर सामने आते ही देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीति, खेल और समाज के हर क्षेत्र से श्रद्धांजलि संदेश आने लगे। भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अजित पवार को एक समर्पित जननेता बताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। यह हादसा राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।

सचिन तेंदुलकर की भावुक श्रद्धांजलि

अजित पवार के निधन की खबर मिलते ही सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी संवेदनाएं साझा कीं। उन्होंने मराठी में लिखे संदेश में पवार को महाराष्ट्र के लिए काम करने वाला एक मजबूत और समर्पित नेता बताया। तेंदुलकर ने लिखा कि पवार का अचानक यूं चले जाना न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे राज्य के लिए गहरा आघात है। उनके इस संदेश को लाखों लोगों ने साझा किया, जिससे यह साफ झलकता है कि अजित पवार का प्रभाव राजनीति से कहीं आगे तक था।

कैसे हुआ दर्दनाक विमान हादसा

यह दुर्घटना उस समय हुई जब अजित पवार एक चार्टर्ड विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे। जिला परिषद चुनावों से पहले उन्हें कई जनसभाओं को संबोधित करना था। बताया गया कि विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते बारामती हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की गई। दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास के दौरान विमान संतुलन खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के दौरान विमान में कौन-कौन थे सवार

इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में अजित पवार के साथ दो पायलट और उनके सुरक्षा दल के दो सदस्य मौजूद थे, जिनमें एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और एक अटेंडेंट शामिल थे। हादसे के बाद घटनास्थल से मिले दृश्य बेहद भयावह थे। विमान पूरी तरह जल चुका था और मलबा आसपास के इलाके में फैल गया था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने घटना की पुष्टि करते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।