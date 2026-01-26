Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 से पहले टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों का दमदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में इतिहास रच दिया। गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में भारत ने 154 रन का लक्ष्य महज 10 ओवर (60 गेंद) में हासिल कर लिया और 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए और पाकिस्तान की बराबरी भी कर ली।

10 ओवर में लक्ष्य हासिल कर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

यह पहला मौका है जब किसी फुल मेंबर टीम ने किसी दूसरी फुल मेंबर टीम के खिलाफ 150+ रन का लक्ष्य 10 ओवर के भीतर चेज किया हो। भारत अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 150+ रन चेज करने वाली टीम बन गई है।

घर में लगातार टी20 सीरीज जीतने का नया कीर्तिमान

टीम इंडिया ने अपने घरेलू मैदान पर लगातार 10वीं टी20 सीरीज जीतकर इस मामले में दुनिया की नंबर-1 टीम बन गई। इसके अलावा, भारत ने लगातार 11वीं टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतकर पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

सबसे ज्यादा गेंद बाकी रहते 150+ रन चेज (फुल मेंबर टीम)

60 गेंद: भारत बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी (2026)
37 गेंद: वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका (2024)
33 गेंद: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (2022)
32 गेंद: साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड (2016)

घर पर लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज जीत

10 – भारत (2022–26)
8 – ऑस्ट्रेलिया (2006–10)
7 – भारत (2019–22)
5 – पाकिस्तान (2008–18)

टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीत

11* – भारत (2024–अब तक)
11 – पाकिस्तान (2016–18)
7 – भारत (2017–18)
6 – भारत (2019–21)

मैच में बने 5 बड़े रिकॉर्ड

1. सबसे तेज 150+ रन चेज

भारत ने 154 रन का लक्ष्य सिर्फ 60 गेंदों में हासिल कर लिया – यह टी20I इतिहास की सबसे तेज जीत है।

2. टीम की सबसे तेज फिफ्टी

भारत ने 19 गेंदों (3.1 ओवर) में टीम फिफ्टी पूरी की – नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड।

3. पावरप्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

भारत ने 6 ओवर में 94/2 रन बनाए – भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर।

4. न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा पावरप्ले

कीवी टीम के खिलाफ यह किसी भी टीम का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर रहा।

5. न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 5वीं सीरीज जीत

भारत ने न्यूजीलैंड को लगातार पांचवीं टी20 सीरीज में हराया।

मैच का लेखा-जोखा

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 153/9 रन बनाए। जवाब में भारत ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैच को 10 ओवर में ही खत्म कर दिया।

अभिषेक शर्मा: 20 गेंदों में 68 रन (7 चौके, 5 छक्के)
सूर्यकुमार यादव: 26 गेंदों में नाबाद 57 रन
जसप्रीत बुमराह: 3 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच.