स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज़ कगिसो रबाडा ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में दो विकेट झटकते ही वह टूर्नामेंट इतिहास में प्रोटियाज के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने दिग्गज डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया। अब रबाडा से आगे सिर्फ एनरिक नोर्त्जे हैं। बड़े टूर्नामेंट में निरंतर प्रदर्शन ने रबाडा को दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में शामिल कर दिया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ रबाडा का असरदार स्पेल

Kagiso Rabada ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में दो महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने पहले कप्तान और विकेटकीपर Shai Hope (16) को पवेलियन भेजा और फिर विस्फोटक बल्लेबाज Shimron Hetmyer (2) का विकेट चटकाया। इन दो सफलताओं के साथ रबाडा के टी20 विश्व कप विकेटों की संख्या 32 तक पहुंच गई।

उनकी यह उपलब्धि ऐसे समय आई है जब दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को मजबूत बनाए रखना चाह रहा है। रबाडा ने नई गेंद और डेथ ओवरों दोनों में अपनी सटीक लाइन-लेंथ से बल्लेबाज़ों पर दबाव बनाए रखा।

डेल स्टेन को छोड़ा पीछे

इस प्रदर्शन के साथ रबाडा ने महान तेज गेंदबाज़ Dale Steyn को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम टी20 विश्व कप में 30 विकेट दर्ज हैं। स्टेन लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज़ रहे, लेकिन अब रबाडा ने आंकड़ों में उनसे आगे निकलकर नई पीढ़ी की अगुवाई का संकेत दिया है। रबाडा की खासियत यह है कि वह अलग-अलग परिस्थितियों में समान प्रभाव डालते हैं। चाहे उछालभरी पिच हो या धीमी सतह, उनकी गति और विविधता बल्लेबाज़ों के लिए चुनौती बनी रहती है।

अब सिर्फ एनरिक नोर्त्जे आगे

टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड फिलहाल Anrich Nortje के नाम है, जिनके खाते में 37 विकेट हैं। रबाडा 32 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वह इस रिकॉर्ड के भी करीब पहुंच सकते हैं। इस सूची में अन्य प्रमुख नामों में Morne Morkel (24 विकेट) और Tabraiz Shamsi (23 विकेट) शामिल हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने वर्षों से विश्व कप में मजबूत गेंदबाज़ी परंपरा कायम रखी है।

टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट

37 - एनरिक नोर्त्जे

32 - कगिसो रबाडा

30 - डेल स्टेन

24 - मोर्ने मोर्कल

23 - तबरेज शम्सी

बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी के रूप में पहचान

रबाडा का प्रदर्शन बताता है कि वह बड़े मंच पर जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं। टी20 जैसे तेज़ फॉर्मेट में लगातार विकेट लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बल्लेबाज़ शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हैं। उनकी सफलता का राज उनकी सटीक यॉर्कर, तेज़ बाउंसर और सूझबूझ भरी फील्ड प्लेसमेंट में छिपा है। कप्तान भी महत्वपूर्ण मौकों पर गेंद उन्हें सौंपने में हिचकिचाते नहीं हैं।