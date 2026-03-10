मुंबई (महाराष्ट्र) : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के बाद बताया कि वह टूर्नामेंट से पहले महेंद्र सिंह धोनी से मिले थे जिन्होंने उन्हें हिम्मत से खेलने की सलाह दी थी। भारत ने रविवार को टी20 विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया, क्योंकि वे अपना वर्ल्ड खिताब बचाने वाली पहली टीम बन गई। भारत तीन टी20 विश्व कप खिताब जीतने वाली एकमात्र टीम भी बन गया है।

सूर्यकुमार ने 2021 में 30 साल की उम्र में डेब्यू करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पांचवें साल का जश्न स्टाइल में मनाया, मेन इन ब्लू को रिकॉर्ड तोड़ तीसरा टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जिताया और उन्हें अपने ही घर में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनाया। सूर्यकुमार यादव ने रिपोर्टर्स से कहा, 'उनका रिएक्शन बहुत बढ़िया था। मैं उनसे टूर्नामेंट से पहले मिला था। उन्होंने मुझे ICC टूर्नामेंट में खेलने के तरीके के बारे में सलाह दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे पास एक शानदार टीम है और हमें बस हिम्मत से खेलने की जरूरत है। जीत हमारी होगी।'

भारत को तीसरा टी20 खिताब जिताने के बाद सूर्यकुमार यादव ने 2028 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आगे कहा, 'हमारा अगला लक्ष्य 2028 में भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड जीतना है। उसी साल टी20 वर्ल्ड कप होगा, इसलिए हम टी20 हैट्रिक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।' उन्होंने आखिर में कहा, 'वर्ल्ड कप जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। भारत एक ICC टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था और अगर आप भारत में जीतते हैं, तो यह बहुत अच्छा लगता है।'

भारतीय कप्तान टूर्नामेंट में 10वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 9 मैचों में 30.25 की औसत और 136 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए जिसमें ग्रुप स्टेज के मैचों में USA के खिलाफ एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है।