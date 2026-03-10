पटना : भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीत में अहम रोल निभाने के बाद जब वह पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अपने परफॉर्मेंस से युवा खिलाड़ियों को इंस्पायर करने में मदद मिलेगा। किशन अपने पिता प्रणव पांडे के साथ थे और फैंस ने उनका शानदार स्वागत किया, जिन्होंने चैंपियन खिलाड़ी के नाम के नारे लगाए।

वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम में दमदार वापसी करने वाले किशन को लगता है कि उनकी यादगाद वापसी शहर के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकती है। किशन ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा, 'हमारी टीम जीती, जाहिर है कि यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह क्रिकेट खेलते रहेंगे और जीतते रहेंगे।'

उन्होंने कहा, 'यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा मानना ​​है कि मैं जितना बेहतर परफॉर्म करूंगा, यहां के युवा बच्चों को उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा जो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं हमेशा यह पक्का करने की कोशिश करता हूं कि हर कोने से ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी निकलकर आएं। अब जब हमने वर्ल्ड कप खेला है, तो यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत से आप कहीं से भी सफल हो सकते हैं।'

किशन ने कीर्ति आज़ाद के ट्वीट पर सवाल पूछने के लिए रिपोर्टरों को भी डांटा जिसमें क्रिकेटर से नेता बने कीर्ति आजाद ने इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह की टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अहमदाबाद के एक मंदिर में ले जाने के लिए बुराई की थी। किशन ने कहा, 'सर, हमने इतना शानदार वर्ल्ड कप जीता है। प्लीज अच्छा सवाल पूछें। कीर्ति आजाद ने जो कहा उसके बारे में मुझे क्या कहना चाहिए? प्लीज कुछ मतलब का पूछें, जैसे कि कितना मजा आया या एक्सपीरियंस कैसा था।'

किशन जो T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, ने 9 पारियों में 35.22 की औसत और 193 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए जिसमें फाइनल में एक अर्धशतक भी शामिल है। उन्होंने भविष्य के अपने प्लान के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'कुछ खास नहीं, बस रन बनाते रहो, खेलते रहो और जीतते रहो।'

उनके पिता प्रणव ने कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है। हमने इतिहास दोहराया है और हार का बदला भी लिया है। अब हम 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे।' किशन अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में हिस्सा लेंगे, जहाँ वह अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद को रिप्रेजेंट करेंगे, जिन्होंने टूर्नामेंट से पहले बैटर को रिटेन किया है।