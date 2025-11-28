स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व क्रिकेटर अनिरुद्ध श्रीकांत तथा फिल्म और फैशन जगत की लोकप्रिय एक्टर-मॉडल संयुक्ता शनमुगनाथन से आखिरकार शादी कर ली है। पिछले कई हफ्तों से मीडिया और सोशल मीडिया पर घूम रही अफवाहों को इस शादी ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। चेन्नई में हुए इस पारंपरिक हिंदू रस्मों वाले विवाह में परिवार और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। शादी की तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, फैंस ने सोशल मीडिया पर प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी। दोनों ने समारोह की तस्वीरें साझा कर अपने नए सफर की आधिकारिक घोषणा भी कर दी।

परंपरागत अंदाज में सजी शादी

संयुक्ता और अनिरुद्ध की शादी बेहद सादगी और पारंपरिक माहौल में संपन्न हुई। संयुक्ता ने गोल्डन कलर की खूबसूरत साड़ी के साथ टेम्पल ज्वेलरी पहनी, जो उनकी दक्षिण भारतीय लुक को और निखार रही थी। अनिरुद्ध ने गोल्डन-टोन शर्ट और पारंपरिक धोती पहनकर अपने वेडिंग लुक को पूरा किया। उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही तेज़ी से वायरल हो गईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में तमाम शुभकामनाएं और दिल वाले इमोजी भेजे।

सोशल मीडिया पर की शादी की पुष्टि

इस जोड़े ने अपनी शादी की आधिकारिक घोषणा इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और एक प्यारा कैप्शन साझा करते हुए की, जिसमें उन्होंने लिखा, “27.11.2025 🤍💍”

इसके अलावा, दोनों ने एक विशेष वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें परिवार, उनके बेटे और करीबी दोस्तों के साथ बिताए भावुक और खुशियों भरे पल कैद थे। यह वीडियो जल्द ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया।

दिवाली पर हुआ था रिश्ते का खुलासा

संयुक्ता और अनिरुद्ध ने अपने रिश्ते की झलक पहली बार दिवाली के दौरान दी थी, जब उन्होंने एक साथ तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर ने तुरंत ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू कर दी और दोनों की संभावित सगाई और शादी को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। शादी से पहले जब अफवाहों ने जोर पकड़ा था, तब संयुक्ता ने केवल इतना कहा था, “सब कुछ इंटरनेट पर है। जो भी है, वही है।” इस टिप्पणी ने रहस्य और बढ़ा दिया।

दोनों की पिछली शादियां रहीं सुर्खियों में

यह शादी दोनों के जीवन में एक नया अध्याय है। अनिरुद्ध श्रीकांत पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत के बेटे हैं। उनकी पहली शादी मॉडल आरती वेंकटेश से हुई थी, जो 2012–2014 तक चली।

संयुक्ता अभिनेत्री होने के साथ तमिल मनोरंजन जगत का जाना-पहचाना नाम हैं। उनकी पहली शादी टेक उद्यमी कार्तिक शंकर से हुई थी। यह विवाह 2025 की शुरुआत में तलाक के साथ खत्म हुआ।

एक पुराने इंटरव्यू में संयुक्ता ने बताया था कि उनकी शादी तब टूटी जब उन्हें अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक समय बताया था।