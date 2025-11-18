स्पोर्ट्स डेस्क : पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रन से हार झेलने के बाद टीम इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच के दौरान कप्तान शुभमन गिल गर्दन में तकलीफ़ के कारण मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। गिल भले ही डिस्चार्ज हो चुके हों, लेकिन उनके दूसरे टेस्ट में खेलने पर लगातार संशय बना हुआ है।

इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने साफ कहा है कि अगर गिल दूसरे टेस्ट (22–26 नवंबर, गुवाहाटी) से बाहर होते हैं, तो उनकी जगह साई सुदर्शन सबसे उपयुक्त और ‘लाइक-फॉर-लाइक’ विकल्प होंगे।

कुंबले के अनुसार, भारत पहले टेस्ट में पहले से ही छह लेफ्ट-हैंडर्स के साथ उतरा था, और पडिक्कल को शामिल करने से टॉप ऑर्डर लगभग पूरी तरह बाएं हाथ का हो जाता। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से विपक्षी ऑफ-स्पिनर, जैसे साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर, को लगातार बॉलिंग करने का फायदा मिल सकता है।

कुंबले बोले: 'अगर गिल फिट नहीं होते, तो साई सुदर्शन टीम में वापस आएंगे। पडिक्कल को शामिल करने से समस्या बढ़ेगी क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा लेफ्ट-हैंडर्स हो जाएंगे।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक गुवाहाटी में हरी पिच (ग्रीन टॉप) नहीं मिलती, भारत तीन तेज गेंदबाजों के साथ नहीं खेलेगा।

सुदर्शन का टीम कॉम्बिनेशन में फिट होना

साई सुदर्शन ने इंग्लैंड में एंडरसन–तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट डेब्यू किया था और नंबर तीन पर खेले थे। हालाकि इस सीरीज के लिए उन्हें बाहर कर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया, लेकिन गिल की चोट ने उनकी वापसी की संभावना फिर बढ़ा दी है।

कुंबले ने माना कि अगर भारत छह गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन- दो पेसर और चार स्पिनर्स के साथ जारी रहता है, तो टीम में यही एक बदलाव हो सकता है।

पहले टेस्ट का हाल

भारत को दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट में 30 रनों से हराया था और गिल की गैरमौजूदगी ने टीम को बड़ा झटका दिया। अब निगाहें गिल की मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके बाद ही उनके खेलने का फैसला होगा।