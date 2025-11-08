स्पोर्ट्स डेस्क : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु क्रिकेटर श्री चरणी के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा की। श्री चरणी उस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं जिसने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है। मुख्यमंत्री ने भारत की ऐतिहासिक जीत में उनके शानदार प्रदर्शन और योगदान को देखते हुए उन्हें 2.5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार, घर बनाने के लिए कडप्पा में 1,000 स्क्वायर गज जमीन और राज्य सरकार में ग्रुप-1 ऑफिसर का पद देने की घोषणा की।

सुश्री श्री चरणी ने मुख्यमंत्री और IT और HRD मंत्री नारा लोकेश से CM कैंप ऑफिस में मुलाकात की, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बातचीत के दौरान सुश्री श्री चरणी ने वर्ल्ड कप जीत के खुशी के पलों को साझा किया और प्रोत्साहन और समर्थन के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

उन्हें बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तारीफ की और कहा कि उन्होंने भारतीय महिलाओं की ताकत और काबिलियत दिखाई है। उन्होंने कहा कि उनकी जीत ने देश भर की महत्वाकांक्षी महिला एथलीटों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम की है। उन्होंने सुश्री श्री चरणी और टीम को भविष्य के टूर्नामेंट में और भी ज्यादा सफलता की शुभकामनाएं दीं।

प्रशंसा के तौर पर सुश्री श्री चरणी ने मुख्यमंत्री को वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सभी सदस्यों के साइन वाली एक टी-शर्ट भेंट की। इस मुलाकात के दौरान पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज भी सुश्री श्री चरणी के साथ थीं। इससे पहले गन्नावरम एयरपोर्ट पर महिला क्रिकेटर का मंत्रियों वी. अनिता, एस. सविता और जी. संध्या रानी, ​​आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष केसिनैनी चिन्नी, सचिव सना सतीश और SAAP के चेयरमैन ए. रवि नायडू ने शानदार स्वागत किया, जो बाद में उनके साथ अमरावती में मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस गए।