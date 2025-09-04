नई दिल्ली : अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने बर्मिंघम में 2013 में भारत द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद घटित हुए पलों के बारे में खुलकर बात की। सस्पेंस के इस माहौल ने प्रशंसकों को मैच के आखिरी क्षणों तक बांधे रखा। मैच के आखिरी क्षणों तक चले इस रोमांचक मुकाबले ने दर्शकों को बांधे रहा। मिश्रा ने संन्यास पर खुलासा किया कि उस ऐतिहासिक रात को 'कैप्टन कूल' एमएस धोनी जो अपने शांत स्वभाव और अविचलित रहने के लिए जाने जाते हैं, खुशी से झूम रहे थे और यह बात उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी।

धोनी ने 23 जून 2013 को अपने जोशीले गेंदबाजी प्रदर्शन से 130 रनों के मामूली लक्ष्य का बचाव करते हुए मेजबान इंग्लैंड से खिताब छीनकर अपनी टीम को सफलता की एक अनोखी कहानी सुनाई। ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी तीन-चार घंटे तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकले और वहीं उस पल का आनंद लेने लगे। यहां तक कि पोकर फेस रखने के लिए जाने जाने वाले धोनी ने भी अपना सामान्य स्वभाव त्याग दिया और एक दिव्य चेहरा अपना लिया।

मिश्रा ने बताया, 'चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोई भी अपने कमरे में नहीं गया। इंग्लैंड में जीत के बाद हर कोई 3-4 घंटे तक ड्रेसिंग रूम में बैठा रहा। हर कोई कह रहा था कि चलो जश्न मनाते हैं। लेकिन कोई जाना नहीं चाहता था। सभी ने ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाना शुरू कर दिया। हम 3-4 घंटे ड्रेसिंग रूम में रहे और सभी खुश थे। यह पूरी टीम का प्रयास था। धोनी एक बहुत ही अच्छे कप्तान हैं। लेकिन वह बहुत खुश भी थे और उस पल का आनंद ले रहे थे।'

2013 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल एक उतार-चढ़ाव भरा सफर था जिसने प्रशंसकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। विराट कोहली (43) और शिखर धवन (31) ने भारत को नियंत्रण में रखा, लेकिन एक अभूतपूर्व बल्लेबाजी पतन ने उन्हें 66/5 पर लड़खड़ाते हुए छोड़ दिया। रवींद्र जडेजा ने नाबाद 33 रनों की पारी खेलकर भारत को 129/7 का स्कोर बनाने में मदद की।

जवाब में जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी किफायती गेंदबाजी जारी रखते हुए दो-दो विकेट चटकाए और इंग्लैंड की लक्ष्य हासिल करने की कोशिशों पर पानी फेर दिया और अंततः उसे 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा। उस जश्न को आज भी याद किया जाता है। गर्मजोशी से गले मिलने से लेकर विराट के गंगनम स्टाइल डांस और प्रशंसकों के जोरदार नारे लगाने तक, सब कुछ आज भी भारतीय प्रशंसकों की यादों में ताजा है।