स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की अनिश्चितता अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में मजाक का विषय बनने लगी है। टूर्नामेंट से संभावित बॉयकॉट की अटकलों के बीच आइसलैंड क्रिकेट ने PCB पर एक और चुटीला तंज कसा है जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं। पाकिस्तान के रुख पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, वहीं ICC के हालिया फैसलों और बांग्लादेश के हटने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले बढ़ा विवाद

7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले हालात लगातार बदलते नज़र आ रहे हैं। पिछले सप्ताह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। यह कदम तब उठाया गया जब बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत जाकर मैच खेलने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी असंतोष जताया और टूर्नामेंट में भागीदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए।

PCB के रुख पर सस्पेंस बरकरार

PCB चीफ मोहसिन नकवी ने हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने साफ किया कि सभी विकल्प खुले हैं। उनके मुताबिक, पाकिस्तान का अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार तक सामने आ सकता है। हालांकि, टीम की घोषणा पहले ही कर दी गई है, जो लगभग वही है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली है। इसके बावजूद, बोर्ड की ओर से भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि न होने से अटकलें तेज़ हो गई हैं।

आइसलैंड क्रिकेट का मजाकिया हमला

PCB की इस असमंजस भरी स्थिति पर आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी। आइसलैंड क्रिकेट ने लिखा कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है, तो वे उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया कि अगर 2 फरवरी तक फैसला हो जाए तो वे तुरंत उड़ान भर सकते हैं, लेकिन 7 फरवरी तक कोलंबो पहुंचना “लॉजिस्टिकल बुरा सपना” बन सकता है।

फ्लाइट शेड्यूल का मजेदार जिक्र

अपने तंज को और दिलचस्प बनाते हुए आइसलैंड क्रिकेट ने केफ्लाविक से कोलंबो तक की यात्रा योजनाओं का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। इस पोस्ट में आखिरी समय पर बुलाए जाने की व्यावहारिक मुश्किलों को हास्य के रूप में दिखाया गया। यहां तक कि उन्होंने अपने ओपनिंग बल्लेबाज की “अनिद्रा” का भी जिक्र कर दिया, जिसने फैंस को खूब हंसाया।

पाकिस्तान की आपत्ति की वजह

पाकिस्तान ICC के उस फैसले से नाराज है, जिसमें बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। PCB का मानना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और अंतरिम सरकार के भारत न जाने के फैसले के बाद अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए था। इसी कारण पाकिस्तान ने अपने रुख को लेकर सरकार की सलाह का इंतजार करने का फैसला किया है।

