स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में बेन डकेट को आउट करने के बाद आकाश दीप ने उनके कंधे पर हाथ रखकर क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी। बंगाल के इस तेज गेंदबाज के चेहरे पर मुस्कान थी और वह इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज से कुछ कहते हुए नजर आए। इस अनोखे फैसले की कुछ प्रशंसकों और विशेषज्ञों ने आलोचना की। कुछ ने डकेट की संयमित बल्लेबाजी की तारीफ भी की।

आकाश दीप ने हाल ही में बताया कि उनके इस कुख्यात फैसले के पीछे क्या हुआ था। 28 वर्षीय आकाश दीप ने कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डकेट को कई बार आउट किया है। हालांकि, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने उनसे कहा था कि वह उस दिन उन्हें आउट नहीं कर पाएंगे। डकेट ने आकाश की लाइन और लेंथ को बिगाड़ने के लिए कुछ अजीबोगरीब शॉट भी खेले। हालांकि, दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपना ध्यान नहीं खोया और अनुभवी बल्लेबाज को मात दे दी।

आकाश, 'डकेट के खिलाफ मेरा रिकॉर्ड अच्छा है और मैंने उन्हें कई बार आउट किया है। मुझे हमेशा बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ अपने मौके का पूरा भरोसा रहा है और वह भी इससे अलग नहीं हैं। उस दिन, वह मुझे मेरी लाइन और लेंथ से भटकाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कई अनोखे शॉट खेले थे। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि आज उनका दिन है और मैं उन्हें आउट नहीं कर पाऊंगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'सच तो यह है कि अगर कोई बल्लेबाज पिच पर इधर-उधर घूमता है और ऐसे शॉट खेलता है, तो आपकी लाइन और लेंथ प्रभावित होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वह आगे क्या करेगा। यही हो रहा था। इसके अलावा, इंग्लैंड की शुरुआत तेज थी और हमें विकेट की जरूरत थी।'

डकेट ने 38 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड ने 13 ओवर में 92 रन बनाए। तेज गेंदबाज ने कहा, 'हम एक मामूली स्कोर का बचाव कर रहे थे और विकेट बेहद महत्वपूर्ण थे। जब मैंने उन्हें आउट किया (मुस्कुराते हुए), तो मैंने उनसे कहा, 'तुम चूक गए, मैं हिट करूंगा। तुम हमेशा नहीं जीतोगे। इस बार, मैं जीतूंगा।' यह वही था जो वह मुझसे कह रहे थे, और यह सब अच्छी भावना से किया गया था।' आकाश ने भारत की दूसरी पारी में शानदार 66 रन बनाए और भारत ने छह रनों से जीत हासिल कर श्रृंखला 2-2 से बराबर कर दी।