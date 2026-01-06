स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय घरेलू क्रिकेट एक बार फिर डोपिंग विवाद के कारण सुर्खियों में आ गया है। उत्तराखंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राजन कुमार, जो अभ्यास सत्रों में विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज को कई बार आउट करने के कारण चर्चा में रहे हैं, अब गंभीर संकट में फंस गए हैं। उनके डोप टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ पाए जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने उन पर अस्थायी निलंबन लगा दिया है। यह मामला न केवल खिलाड़ी के करियर, बल्कि भारतीय क्रिकेट की स्वच्छ छवि के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है।

डोप टेस्ट में क्या पाया गया

सूत्रों के मुताबिक, राजन कुमार के सैंपल में तीन प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए हैं। इनमें ड्रोस्टैनोलोन और मेटेनोलोन शामिल हैं, जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड की श्रेणी में आते हैं और मांसपेशियों की ताकत व प्रदर्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा क्लोमीफीन भी पाया गया है, जो आमतौर पर प्रजनन क्षमता से जुड़ी दवा है, लेकिन पुरुष एथलीटों द्वारा टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ाने के लिए इसके दुरुपयोग के मामले सामने आते रहे हैं। नतीजों की पुष्टि के बाद NADA ने तुरंत मानक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की।

अस्थायी निलंबन और अगला कदम

डोप टेस्ट में पॉज़िटिव पाए जाने के बाद 29 वर्षीय गेंदबाज़ पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि राजन कुमार अपने बी-सैंपल की जांच कराने की मांग करेंगे या आरोपों को चुनौती देंगे। अब तक खिलाड़ी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे भविष्य की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब राजन कुमार का घरेलू करियर लगातार ऊपर की ओर जा रहा था। उन्होंने आख़िरी बार 8 दिसंबर को अहमदाबाद में दिल्ली के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था। 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह उत्तराखंड के सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जहां उन्होंने सात मैचों में 13 विकेट झटके। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 8.34 रहा, जो टी20 क्रिकेट में असाधारण माना जाता है।

करियर आंकड़े जो बताते हैं क्षमता

हरिद्वार में जन्मे राजन कुमार ने घरेलू क्रिकेट में एक मजबूत रिकॉर्ड बनाया है।

टी20: 26 मैचों में 32 विकेट, औसत 21.31

लिस्ट ए: 9 मैचों में 14 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/28

फर्स्ट क्लास: 4 मैचों में 8 विकेट

ये आंकड़े दिखाते हैं कि वह एक उभरते हुए तेज़ गेंदबाज़ के रूप में पहचाने जाने लगे थे।

RCB और IPL से जुड़ाव

राजन कुमार का नाम आईपीएल से भी जुड़ चुका है। उन्हें आईपीएल 2023 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 70 लाख रुपये में खरीदा था। 2024 सीज़न के लिए भी उन्हें टीम में बरकरार रखा गया, हालांकि उन्हें अब तक आईपीएल में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। इसके बावजूद, आरसीबी कैंप में उनकी गेंदबाज़ी ने कई सीनियर बल्लेबाज़ों को प्रभावित किया था।

भारतीय क्रिकेट में डोपिंग के पुराने मामले

भारतीय क्रिकेट में डोपिंग के मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी सामने आते हैं, तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। 2019 में पृथ्वी शॉ डोप टेस्ट में फेल हुए थे और उन्हें आठ महीने का प्रतिबंध झेलना पड़ा था। वहीं 2020 में अंशुला राव भी इसी तरह निलंबित की गई थीं।

करियर पर मंडराता बड़ा खतरा

राजन कुमार के लिए यह मामला उनके करियर का सबसे कठिन दौर बन सकता है। यदि आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें लंबे प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी घरेलू और आईपीएल संभावनाओं पर गहरा असर पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि खिलाड़ी और संबंधित अधिकारी इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं।