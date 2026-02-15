स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया। मार्करम ने सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले कप्तानों की एलीट लिस्ट में जगह बना ली।

कप्तानों की एलीट सूची में मार्करम

मार्करम टी20 वर्ल्ड कप में 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले कप्तानों की सूची में शामिल हो गए। इस लिस्ट में अब उनके साथ: रोहित शर्मा (भारत) – 19 गेंद, दासुन शनाका (श्रीलंका) – 19 गेंद, इसके अलावा मोहम्मद अशरफुल (20 गेंद, 2007) और महेला जयवर्धने (21 गेंद, 2007) भी इस सूची में शामिल हैं। मार्करम टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में यह कारनामा करने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बने।

मैच रिपोर्ट: दक्षिण अफ्रीका vs न्यूजीलैंड

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड की शुरुआत आक्रामक रही, जहां फिन एलन ने 17 गेंदों में 31 रन बनाए। हालांकि 64/4 पर टीम दबाव में आ गई। इसके बाद मार्क चैपमैन (48 रन, 26 गेंद) और डेरिल मिचेल (32 रन, 24 गेंद) ने 74 रनों की साझेदारी कर पारी संभाली। जेम्स नीशम ने अंत में 23* रन बनाकर स्कोर 175/7 तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को यानसन ने 4/40 के शानदार आंकड़े दर्ज किए।

17.1 ओवर में लक्ष्य हासिल

176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने धमाकेदार शुरुआत की। मार्करम और क्विंटन डी कॉक ने सिर्फ 4.4 ओवर में 62 रन जोड़ दिए। डी कॉक ने 14 गेंदों में 20 रन बनाए और इसी के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए। उनके नाम अब 105 मैचों में 3018 रन दर्ज हैं, जिसमें 2 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं।

डी कॉक के आउट होने के बाद मार्करम ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक जड़कर रिकॉर्ड बना दिया। उनकी पारी में ताकत और क्लास दोनों का शानदार मिश्रण देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 17.1 ओवर में 7 विकेट से जीतकर सुपर-8 में पहुंचने की दावेदारी मजबूत कर ली।

खास उपलब्धि

मार्करम ने क्विंटन डी कॉक के 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए 21 गेंदों के अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यह पारी अब तक की सबसे तेज और प्रभावशाली कप्तानी पारियों में गिनी जा रही है।