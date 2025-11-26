स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने भारत में टीम की जीत को बेहद खास बताते हुए कहा कि यह उपलब्धि आसान नहीं थी और पूरी टीम ने दिल से मेहनत की। उन्होंने माना कि भारतीय परिस्थितियों में जीत दर्ज करने के लिए कौशल के साथ थोड़ी किस्मत का साथ भी जरूरी था।

मार्करम ने कहा कि यहां की पिचों और कंडीशन के बारे में अक्सर अलग-अलग तरह की राय सुनी जाती है, खासतौर पर स्पिन, नई गेंद और तेज गेंदबाजों की गुणवत्ता को लेकर। लेकिन उनकी टीम ने पहले ही गेंद का सामना करने से पहले किसी तरह का डर या भ्रम नहीं पालने का फैसला किया था।

फील्डिंग में रिकॉर्ड संख्या में कैच पकड़ने पर उन्होंने विनम्रता से कहा कि इसका श्रेय गेंदबाज़ों को जाता है, क्योंकि वे लगातार सही एरिया में गेंद डालते हैं और फील्डर का काम सिर्फ उनके लिए मौके पूरे करना होता है। उन्होंने यह भी माना कि गेंद को अलग-अलग तरीकों से स्पिन करना या नियंत्रण में गेंदबाज़ी करना इन परिस्थितियों में बेहद महत्वपूर्ण है, और उनके स्पिनर तथा तेज गेंदबाज़ दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया।

मार्करम के मुताबिक मैच की सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती हालात थे। पिच पर सामान्य से ज्यादा घास थी और विपक्ष के पास दो उच्च गुणवत्ता वाले तेज गेंदबाज़ मौजूद थे, जिससे शुरुआती ओवर बेहद कठिन थे। उन्होंने बताया कि ऐसे दौर से निकलने के लिए तकनीक के साथ कुछ भाग्य का साथ भी जरूरी था।

उन्होंने बताया कि रिकेल्टन (रिक्स) और उन्होंने शुरुआत में टीम को स्थिरता दी और ड्रेसिंग रूम का माहौल शांत रखा। इसके बाद आने वाले अन्य बल्लेबाज़ों ने भी अच्छी शुरुआत की। मार्करम ने मुथुसामी (सेन) की पारी को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया और कहा कि उन्होंने दिखाया कि इस पिच पर लंबे समय तक टिककर बड़ा स्कोर कैसे बनाया जाता है। मार्करम के अनुसार यह पारी मुथुसामी के करियर का गर्व करने लायक पल साबित होगी।

मैच की बात करें तो साइमन हार्मर (दूसरी पारी में 6 विकेट) के दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन बुधवार को घातक गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को दूसरे सत्र में 140 रन पर ढेर कर 408 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इससे पहले पहली इनिंग में दक्षिण अफ्रीका ने 489 रन बनाने के बाद भारत को 201 रन पर ढेर कर मैच में अपनी पकड़ मजबूत की थी।