स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के स्टार ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा अपनी शानदार बल्लेबाजी शैली के लिए मशहूर हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि किस गेंदबाज के खिलाफ उन्हें रन बनाने में ज्यादा मजा आता था। रोहित टी20आई और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब फिर वनडे क्रिकेट में ही दिखाई देंगे।

हालाँकि, इस बड़े रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद, रोहित को वनडे में 93 और टी20 में 140 के अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने में भी मदद मिली है। हाल ही में, रोहित से एक कार्यक्रम में पूछा गया कि उन्हें किस गेंदबाज़ की गेंदों पर धावा बोलना पसंद है।

हाल ही में एक कार्यक्रम में रोहित शर्मा से उनके पसंदीदा गेंदबाज़ के बारे में पूछा गया, जिनकी गेंदों पर रन बनाने में ज्यादा मजा आता है। रोहित ने कहा, 'सभी लोग हैं यार (मुझे हर गेंदबाज के खिलाफ छक्के मारना पसंद है)।' रोहित ने इस रिएक्शन से भीड़ जोर-जोर से चिल्लाने लगी। भारतीय ओपनर ने कहा, 'किसी भी गेंदबाज के सामने जब बल्लेबाजी करता हूं, यही सोचता हूं कि उसको मारना है मुझे। ऐसा कोई नहीं है, एक ही बंदा है, उसको ही मारना है मुझे।'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा तो ऐसा ही है, किसी के बारे में तो बोल नहीं सकता। पर मेरा ऐसा सोचना होता है कि जो मेरे सामने आएगा, मुझे अच्छा करना है और उसको प्रेशर में डालना है। मेरे अपने तरीके हैं प्रेशर में डालने के तो मैं कोशिश करता हूं।'