स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) की टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों की यह दूसरी भिड़ंत है। पिछला मैच में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक बार फिर दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी।

भारतीय टीम ने पिछले मैच में ओमान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy) को आराम दिया था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों खिलाड़ियों के खेलने की पूरी संभावना है। यदि ये दोनों वापसी करते हैं तो तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। भारतीय टीम इस मैच में 4 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, 2 बैटिंग ऑलराउंडर, 1 विकेटकीपर, 1 स्पिन ऑलराउंडर, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर और 1 तेज गेंदबाज के साथ उतर सकती है। ऐसे में जितेश शर्मा और रिंकू सिंह भी इस मुकाबले में मौका नहीं पा सकते।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।