काबुल: पाकिस्तान की हवाई कार्रवाई में अफगानिस्तान के तीन घरेलू क्रिकेटरों की मौत हो गई है। यह हमला पक्तिका प्रांत में हुआ, जो पाकिस्तान की सीमा से सटा इलाका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बताया कि मृतकों में कबीर, सिबग़तुल्लाह और हारून शामिल हैं। वे उरगुन से शराना पहुंचे थे, जहां वे एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने वाले थे।

हमले में आठ लोगों की जान गई

ACB के अनुसार, क्रिकेटरों के साथ पांच अन्य लोगों की भी मौत हुई। बोर्ड ने इस घटना को “पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया कायराना हमला” करार दिया। बोर्ड ने कहा कि खिलाड़ी “घर लौटने के बाद एक सभा में निशाना बनाए गए।”

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ से हटाया नाम

हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने होने वाली त्रिकोणीय सीरीज़ (पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान) से अपना नाम वापस ले लिया है। ACB ने कहा कि यह कदम “शहीद खिलाड़ियों के सम्मान में” उठाया गया है।

क्रिकेट जगत में शोक की लहर

अफगानिस्तान के T20 कप्तान राशिद खान ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए लिखा, 'यह अमानवीय और बर्बर कृत्य है। मासूम नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और युवा क्रिकेटरों को निशाना बनाना मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।'

उन्होंने ACB के सीरीज़ से हटने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि “राष्ट्रीय गरिमा किसी भी चीज़ से ऊपर है।”

अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों — मोहम्मद नबी और फ़ज़लहक फ़ारूकी — ने भी इसे 'पूरे अफगान क्रिकेट परिवार के लिए दुखद दिन” बताया। फ़ारूकी ने लिखा, “यह निर्दोष नागरिकों और खिलाड़ियों की निर्मम हत्या है, जो माफ़ नहीं की जा सकती।'

सीमा पर तनाव और संघर्षविराम

अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान ने शुक्रवार को पक्तिका के उरगुन और बरमल इलाकों में कई हवाई हमले किए, जिनमें कई नागरिक मारे गए। यह हमला उस समय हुआ जब दोनों देशों के बीच 48 घंटे के संघर्षविराम का समझौता लागू था।

बताया जा रहा है कि दोहा में चल रही शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने संघर्षविराम बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर काबुल ने सहमति जताई है। वार्ता शनिवार से शुरू होने वाली है।