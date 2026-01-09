स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट से एक बेहद पीड़ादायक खबर सामने आई है। मिजोरम के पूर्व रणजी क्रिकेटर के. लालरेमरूआटा का गुरुवार को खेल के मैदान पर ही निधन हो गया। एक स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी जान चली गई। इस दुखद घटना ने मिजोरम के खेल जगत के साथ-साथ पूरे भारतीय क्रिकेट समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। 38 वर्षीय लालरेमरूआटा न सिर्फ एक अनुभवी खिलाड़ी थे, बल्कि स्थानीय क्रिकेट में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी माने जाते थे।

मैच के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत

यह हादसा उस समय हुआ जब के. लालरेमरूआटा मिजोरम के एक लोकल सेकेंड डिविजन क्रिकेट टूर्नामेंट में वेंगनुआइ रेडर्स क्रिकेट क्लब की ओर से खेल रहे थे। बल्लेबाजी पूरी करने के बाद वह पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक उन्हें असहजता महसूस हुई। देखते ही देखते वह मैदान पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है।

मिजोरम क्रिकेट का जाना-पहचाना चेहरा

के. लालरेमरूआटा मिजोरम क्रिकेट में एक सम्मानित और जाना-पहचाना नाम थे। उन्होंने दो बार रणजी ट्रॉफी में मिजोरम का प्रतिनिधित्व किया था और राज्य के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी सात मुकाबले खेले थे। घरेलू स्तर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेलीं और अपनी प्रतिबद्धता से टीम के लिए योगदान दिया। प्रोफेशनल क्रिकेट के अलावा, वह लोकल क्लब क्रिकेट में भी लगातार सक्रिय रहते थे।

युवाओं के लिए बने प्रेरणा

लालरेमरूआटा केवल एक खिलाड़ी ही नहीं थे, बल्कि मिजोरम के युवा क्रिकेटरों के लिए एक रोल मॉडल भी थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने राज्य स्तर से राष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया। स्थानीय टूर्नामेंटों में उनकी मौजूदगी युवा खिलाड़ियों को सीखने और आगे बढ़ने का हौसला देती थी। उनके अनुशासन, मेहनत और खेल के प्रति समर्पण की अक्सर सराहना की जाती रही है।

मिजोरम क्रिकेट संघ ने जताया शोक

मिजोरम क्रिकेट संघ (MCA) ने उनके असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने आधिकारिक बयान में संघ ने इसे मिजोरम क्रिकेट के लिए अपूरणीय क्षति बताया। MCA ने कहा कि लालरेमरूआटा एक समर्पित और अनुशासित खिलाड़ी थे, जिनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। संघ ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने की शक्ति देने की कामना की।

खेल मंत्री ने भी व्यक्त की संवेदना

मिजोरम के खेल और युवा सेवा मंत्री लालघिंगलोवा हमार ने भी इस घटना पर शोक जताया है। उन्होंने बताया कि मैच के दौरान लालरेमरूआटा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद वह अचानक गिर पड़े। मंत्री ने कहा कि खेल के मैदान पर इस तरह किसी खिलाड़ी को खोना बेहद दुखद है और यह पूरी खेल बिरादरी के लिए एक बड़ा झटका है।

क्रिकेट जगत में शोक की लहर

के. लालरेमरूआटा के अचानक चले जाने से मिजोरम ही नहीं, बल्कि पूरे क्रिकेट समुदाय में शोक की लहर है। उनका जाना एक ऐसे खिलाड़ी की कमी छोड़ गया है, जिसने पूरे जुनून और समर्पण के साथ क्रिकेट की सेवा की। उनकी यादें और योगदान मिजोरम क्रिकेट के इतिहास में हमेशा जीवित रहेंगे।