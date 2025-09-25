स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने खुलासा किया है कि वह टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) मैचों में हमेशा आक्रामक शुरुआत क्यों करते हैं। उनके अनुसार, जिस तरह बल्लेबाज जल्दी से रन बनाना चाहते हैं, उसी तरह गेंदबाज भी पहली ही गेंद पर विकेट लेने के लिए उतने ही उत्सुक होते हैं और यही वजह है कि वह तुरंत ही गेंदबाजों पर आक्रमण शुरू कर देते हैं।

अभिषेक एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं और उन्होंने शुरुआत में ही बाउंड्री लगाने की एक अनोखी आदत बना ली है। उन्होंने यूएई के खिलाफ छक्का लगाकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की। भारत के दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने चौका लगाकर अपनी शुरुआत की और ओमान के खिलाफ अगले मैच में भी यही कमाल दिखाया। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया मुकाबले में उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पिछले मुकाबले में उन्होंने आखिरकार एक रन लेकर आधिकारिक तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की।

अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद कहा, 'मैंने अपनी टीम के लिए काम पूरा किया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं प्रवाह के साथ चलता हू। जब गेंद मेरे दायरे में होती है, तो मैं पहली गेंद पर भी खेलता हू और अपनी टीम के लिए पावरप्ले हासिल करने की कोशिश करता हू। कुछ मैचों में, मैं पहली गेंद पर ही खेलना चाहता था क्योंकि वे विकेट लेना चाहते थे। यह एक ताजा विकेट था, मैं इसे देखना चाहता था, इसलिए मैंने और शुभमन ने इसे देखने और फिर खेलने का फैसला किया।'

अभिषेक ने आगे कहा, 'यह एक ताजी विकेट था, मैं इसे देखना चाहता था, इसलिए मैंने और शुभमन ने इसे देखने और फिर खेलने का फैसला किया। मैं हमेशा फील्ड को देखता हूं और फिर अपने शॉट्स के लिए जाता हूं। मैं फील्ड के अनुसार खेलना चाहता हूं। मैंने अभ्यास सत्रों में बहुत काम किया है, यह एक ऐसा समय होता है जब बल्लेबाज को बहुत सारी गेंदें खेलने को मिलती हैं। जब आप नेट में बहुत सारे शॉट खेलते हैं, तो आप आउट हो सकते हैं लेकिन मैं अभ्यास करता हूं और नेट्स में आउट न होने की कोशिश करता हूं।'

गौर है कि अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के अपने 5 मैचों में 62 की औसत से 248 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं। भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले में अभिषेक शर्मा की 75 रनों की तूफानी पारी और उसके बाद कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से आसानी से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

