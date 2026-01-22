स्पोर्ट्स डेस्क : नागपुर में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड T20I मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ तेज़ रन ही नहीं बनाए, बल्कि भारतीय T20 इतिहास में एक नया बेंचमार्क भी सेट कर दिया। बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज़ ने अपनी फिफ्टी महज़ 22 गेंदों में पूरी की, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की ओर से सबसे तेज़ अर्धशतक है। इस विस्फोटक पारी ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि भारत की बल्लेबाज़ी सोच को भी नई दिशा दी।

22 गेंदों में फिफ्टी: टूटा पुराना रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा की यह अर्धशतकीय पारी कई मायनों में खास रही। उन्होंने 22 गेंदों में 50 रन पूरे कर के केएल राहुल और रोहित शर्मा का साझा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2020 में न्यूजीलैंड दौरे पर 23 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। एक गेंद का यह अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन T20 क्रिकेट में यही अंतर मैच की दिशा और विरोधी की रणनीति बदल देता है।

पावरप्ले में आक्रामक सोच का असर

अभिषेक शर्मा की बल्लेबाज़ी का सबसे बड़ा असर पावरप्ले में देखने को मिला। उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाज़ों पर दबाव बना दिया, जिससे न्यूजीलैंड की फील्डिंग योजनाएं बिगड़ गईं। आमतौर पर टीमें शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन अभिषेक के आक्रमण ने उन्हें जल्दी रक्षात्मक फील्ड लगाने पर मजबूर कर दिया। इससे भारत को शुरुआत से ही रन रेट पर नियंत्रण मिल गया।

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 इंटरनेशनल

भारत ने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 35 गेंद में 84 रन की धमाकेदार पारी से बुधवार को यहां पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 48 रन से जीत दर्ज की। इस तरह पांच मैच की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे हो गया। टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज अभिषेक ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और उनकी खूब धुनाई करते हुए अपनी पारी में आठ छक्के और पांच चौके लगाए। रिंकू सिंह ने अंत में 20 गेंद में नाबाद 44 रन बनाए। इससे भारत ने सात विकेट पर 238 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने एक रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। ग्लेन फिलिप्स (78 रन) के अर्धशतक के बावजूद टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 190 रन ही बना सकी। भारत ने हालांकि इस दौरान न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को आउट करने के कई मौके गंवाए। लेकिन बड़ा स्कोर होने से भारत को जीत दर्ज करने में परेशानी नहीं हुई।

अर्शदीप सिंह (31 रन देकर एक विकेट) ने भारत को शानदार शुरुआत कराई और पारी की दूसरी ही गेंद पर डेवोन कॉनवे को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया। दूसरे ओवर में हार्दिक पंड्या (20 रन देकर एक विकेट) ने रचिन रविंद्र को आउट किया जिससे न्यूजीलैंड ने एक रन पर दो विकेट गंवा दिए। टिम रॉबिन्सन (21) सातवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती (37 रन देकर दो विकेट) की गेंद पर पवेलियन लौट गए। फिलिप्स और मार्क चैपमैन (39 रन) ने मिलकर 42 गेंद में 79 रन जोड़े। लेकिन अक्षर पटेल (42 रन देकर एक विकेट) ने 14वें ओवर में भारत को फिलिप्स का अहम विकेट दिलाया जिन्हें लॉग ऑन पर शिवम दूबे ने कैच आउट किया। दूबे ने अंतिम ओवर में लगातार गेंद पर डेरिल मिचेल (28 रन) और क्रिस्टियन क्लार्क (शून्य) के विकेट लिए। कप्तान मिचेल सैंटनर 20 रन बनाकर नाबाद रहे।