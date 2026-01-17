Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली : पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच और जियोस्टार एक्सपर्ट संजय बांगर ने मौजूदा वर्ल्ड नंबर-1 टी20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है। बांगर का मानना है कि अभिषेक का निडर और आक्रामक अंदाज मौजूदा भारतीय टी20 टीम की सोच और खेलने के तरीके को पूरी तरह परिभाषित करता है।

टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम की नई पहचान

जियोहॉटस्टार पर बातचीत के दौरान संजय बांगर ने कहा, 'अभिषेक शर्मा यह तय करते हैं कि यह भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट में किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहती है। निडर और आक्रामक क्रिकेट तभी संभव है, जब टीम में अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी हों।'

डेब्यू के बाद से शानदार प्रदर्शन

25 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20I डेब्यू किया था। इसके बाद से उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 33 मैचों में 1115 रन, 188.02 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट, 2 शतक और 6 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। टी20 फॉर्मेट में उनका यह प्रदर्शन भारत की नई आक्रामक सोच का प्रतीक माना जा रहा है।

वॉशिंगटन सुंदर T20I सीरीज से बाहर

इस बीच भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20I सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने 16 जनवरी को इसकी पुष्टि की।

सुंदर को 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय निचली पसली में दर्द की शिकायत हुई थी। जांच के बाद उन्हें साइड स्ट्रेन होने की पुष्टि हुई है और कुछ दिनों के आराम की सलाह दी गई है। इसके बाद वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में आगे के इलाज के लिए रिपोर्ट करेंगे।

सुंदर की जगह रवि बिश्नोई, तिलक की जगह श्रेयस अय्यर

बीसीसीआई की पुरुष चयन समिति ने वॉशिंगटन सुंदर की जगह रवि बिश्नोई को पांच मैचों की टी20I सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। इसके अलावा, चोटिल तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर को पहले तीन टी20 मैचों के लिए टीम में जोड़ा गया है।

भारत की अपडेटेड टी20I टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.