स्पोर्ट्स डेस्क : T20 World Cup 2026 में सुपर-8 चरण के लिए भारतीय टीम का कार्यक्रम तय हो गया है। कप्तान Suryakumar Yadav की अगुवाई वाली टीम 22 फरवरी को अपने पहले सुपर-8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। यह मुकाबला अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेला जाएगा।

ग्रुप चरण में भारत का दमदार प्रदर्शन

टीम इंडिया ने अब तक ग्रुप स्टेज में शानदार खेल दिखाया है। भारत ने अपने तीनों मुकाबले जीतते हुए USA, नामीबिया और पाकिस्तान को हराया। लगातार तीन जीत के साथ ‘मेन इन ब्लू’ ने सुपर-8 में जगह पक्की कर ली है। अब भारत 18 फरवरी को अहमदाबाद में ही नीदरलैंड्स के खिलाफ औपचारिक मुकाबला (डेड रबर) खेलेगा।

सुपर-8 में भारत के मैच और वेन्यू

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका – 22 फरवरी, अहमदाबाद

भारत बनाम जिम्बाब्वे – 26 फरवरी, चेन्नई

भारत बनाम वेस्टइंडीज – 1 मार्च, कोलकाता

भारत अपने अभियान की शुरुआत अहमदाबाद में करेगा, फिर चेन्नई और अंत में कोलकाता में मुकाबले खेलेगा।

सुपर-8 का फॉर्मेट क्या है?

सुपर-8 चरण में आठ टीमों को चार-चार के दो समूहों में बांटा गया है। ये समूह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही तय कर दिए गए थे। इसका मतलब यह है कि कोई टीम अपने ग्रुप में पहले या दूसरे स्थान पर रहे, उसे पहले से निर्धारित सुपर-8 ग्रुप में ही जाना होता है। अगर कोई पूर्व-निर्धारित टीम क्वालीफाई नहीं करती, तो उसी ग्रुप की अगली सर्वश्रेष्ठ टीम उसकी जगह लेती है।

कैसे बाहर हुई ऑस्ट्रेलिया?

ग्रुप-बी से ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने की बड़ी वजह आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच मैच का बेनतीजा रहना रहा। मुकाबला रद्द होने से दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।

जिम्बाब्वे के पांच अंक हो गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया अधिकतम चार अंक तक ही पहुंच सकती थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की सुपर-8 की उम्मीदें खत्म हो गईं और जिम्बाब्वे ने उनकी जगह ग्रुप-1 में प्रवेश किया।