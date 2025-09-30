दुबई: भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में शानदार प्रदर्शन के बाद अपने मेंटर और कोच युवराज सिंह से मुलाकात की। इस टूर्नामेंट में अभिषेक ने सर्वाधिक रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। उन्होंने 7 पारियों में 314 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 75 और औसत 44.85 रहा, साथ ही तीन अर्धशतक भी शामिल थे।

अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर युवराज सिंह के साथ अपनी तस्वीर साझा की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। युवा बल्लेबाज ने युवराज सिंह से पाकर न केवल तकनीकी सुधार सीखा बल्कि मानसिक मजबूती भी हासिल की, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अभिषेक के पिता राज कुमार ने भी युवराज सिंह के योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन अभिषेक के खेल के विकास में अहम रहा है।

भारत की टीम ने इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में अविजित रहते हुए यूएई, पाकिस्तान और ओमान को ग्रुप स्टेज में हराया। सुपर फोर में उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को मात दी। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना नौवां एशिया कप खिताब अपने नाम किया।

अब अभिषेक शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में खेलते देखा जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका भी मिल सकता है। इसके अलावा, अभिषेक को भारत की ODI टीम में भी शामिल करने की संभावना है।

युवराज सिंह ने अभिषेक को अपने किशोरावस्था के समय से ही गाइड किया है और उनके अनुभव ने अभिषेक को उच्च स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया।