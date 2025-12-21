मुंबई : कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के हेड कोच अभिषेक नायर ने तीन बार की चैंपियन टीम द्वारा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को खरीदने पर बात करते हुए कहा कि अनुभवी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के रिटायर होने और फ्रेंचाइजी के पावर कोच के तौर पर काम करने के बाद उन्हें किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो "फ्रेंचाइजी को आगे ले जा सके" और उन्होंने ग्रीन पर भरोसा जताया कि वह IPL सीजन में 500 रन बना सकते हैं।

पिछले हफ्ते अबू धाबी में हुई IPL 2026 की नीलामी में KKR द्वारा ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदना सबसे बड़ी खबर थी, जिससे वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी और कुल मिलाकर तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। नायर ने कहा कि उनकी टीम ग्रीन के लिए "पूरी कोशिश करना चाहती थी"। उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कह सकता कि हम उनके लिए कितनी ऊंची बोली लगाने को तैयार थे, लेकिन हम पूरी कोशिश करना चाहते थे। अगर हमारे पास पैसे हैं, तो हम खर्च करेंगे। पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं था। लक्ष्य था कि ग्रीन को हासिल करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करें, क्योंकि वह हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी है। आंद्रे रसेल के जाने के बाद हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो फ्रेंचाइजी को आगे ले जा सके। इसलिए, हमने तय किया कि हमारे पास कैमरन ग्रीन होने ही चाहिए।'

नायर ने कहा कि KKR इस लंबे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को नंबर तीन के बल्लेबाज के तौर पर देखती है और उम्मीद जताई कि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों द्वारा 400+ रन बनाने के ट्रेंड को जारी रख सकते हैं, जिसने उनकी सफलता में योगदान दिया है, खासकर 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खिताब जीतने के दौरान, जब सुनील नरेन (488 रन) और फिल साल्ट (438 रन) की ओपनिंग जोड़ी ने टीम के लिए खूब रन बनाए थे।

उन्होंने आगे कहा, 'हम कैमरन ग्रीन को टॉप तीन में बैटिंग करते हुए देखते हैं। वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो हमारे लिए 500 रन बना सकता है। इसीलिए हम उसे लेने के लिए इतने बेताब थे। हम जानते हैं कि उसमें वह काबिलियत है। उसने पहले भी IPL में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, इसलिए वह टॉप ऑर्डर में अच्छा कर सकता है। वह हमारे लिए अलग-अलग समस्याओं को हल करता है। पिछले कुछ सालों में हमारी सफलता तब मिली जब हमारे टॉप तीन खिलाड़ियों ने 400 से ज़्यादा रन बनाए। उम्मीद है कि वह हमारे लिए बड़े रन बना पाएगा।'

ग्रीन का IPL रिकॉर्ड

ग्रीन ने 21 T20I मैचों में 32.56 की औसत और 160.30 के स्ट्राइक रेट से 521 रन बनाए हैं, जिसमें 6 फिफ्टी शामिल हैं, और 23.35 की औसत से 12 विकेट लिए हैं। उन्होंने 63 T20 मैचों में 33.35 की औसत और 151.07 के स्ट्राइक रेट से 1,334 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं और 34 से ज्यादा की औसत से 28 विकेट लिए हैं।

इस युवा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने 2023 और 2024 के IPL सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ खेलते हुए 29 मैचों में 41.58 की औसत और 153 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 707 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो फिफ्टी शामिल हैं, और 41.5 से ज़्यादा की औसत से 16 विकेट लिए। लेकिन चोट के कारण उन्होंने पिछले सीजन की नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था। MI के साथ अपने डेब्यू सीजन में उन्होंने 16 मैचों में 50.22 की औसत और 160 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 452 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो फिफ्टी शामिल हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम :

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, राहुल त्रिपाठी (75 लाख रुपये), फिन एलन (2 करोड़ रुपये), तेजस्वी सिंह (3 करोड़ रुपये), टिम सीफर्ट (1.50 करोड़ रुपये), कैमरन ग्रीन (25.20 करोड़ रुपये), सार्थक रंजन (30 लाख रुपये), दक्ष कामरा (30 लाख रुपये), रचिन रवींद्र (2 करोड़ रुपये), प्रशांत सोलंकी (30 लाख रुपये), मथीशा पथिराना (18 करोड़ रुपये), कार्तिक त्यागी (30 लाख रुपये), मुस्तफिजुर रहमान (9.20 करोड़ रुपये), आकाश दीप (1 करोड़ रुपये)।