स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने एशिया कप 2025 में 314 रन बनाकर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। अब उन्होंने खुलासा किया है कि उनके करियर को नई दिशा देने में दिग्गज ओपनर शिखर धवन की बड़ी भूमिका रही।

अभिषेक ने बताया कि धवन ने उन्हें अपने घर बुलाया और कहा, 'मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। खुद को ऐसे सोचो जैसे तुम पहले ही कर चुके हो।' धवन ने उन्हें डायरी लिखने की सलाह दी, जिसमें अभिषेक रोज यह लिखते थे कि वे भारत के लिए मैच जीत चुके हैं और देश के बेस्ट खिलाड़ी हैं। इस आदत ने उनकी मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास को और बढ़ाया।

आईपीएल में खास सेलिब्रेशन

अभिषेक ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 141 रनों की पारी के दौरान अपने शतक को अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया। उन्होंने जेब से एक चिट निकाली जिस पर लिखा था, 'यह ऑरेंज आर्मी के लिए है।' अभिषेक ने बताया कि वे मैच से पहले डायरी लिखते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने एक चिट लिखकर जेब में रख ली थी। शतक के बाद उन्होंने उसे दर्शकों को दिखाकर जश्न मनाया।

एशिया कप के बाद नई चुनौती

एशिया कप के बाद अभिषेक इंडिया-ए के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले, जहा वे पहली गेंद पर ही आउट हो गए। अब वे भारत की सीनियर टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली पाच मैचों की टी20 सीरीज में नजर आएंगे।