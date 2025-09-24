स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) इस समय अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। यह बाएं हाथ का बल्लेबाज मौजूदा एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है, जिसने चार मैचों में 43.25 की औसत से 173 रन बनाए हैं। 25 वर्षीय इस स्टार को अब अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे टीम में शामिल किए जाने की खबर है। भारत को ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और उसके बाद पांच टी20 मैच खेलने हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक ने छोटे प्रारूप में अपने प्रदर्शन से महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को प्रभावित किया है और टीम प्रबंधन उन्हें एकदिवसीय टीम में शामिल कर सकता है। अभिषेक को घंटों गेंदबाजी करते भी देखा गया और यही बात उन्हें गौतम गंभीर की भारतीय टीम के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है।

पंजाब में जन्मे स्टार खिलाड़ी अभिषेक का लिस्ट ए मैचों में भी शानदार रिकॉर्ड है। 61 मैचों में, उन्होंने 35.33 की औसत और 99.21 के स्ट्राइक रेट से 2014 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से 38 विकेट भी लिए हैं। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मुकाबले में अभिषेक की निडर बल्लेबाजी ने प्रबंधन को उच्च दबाव की परिस्थितियों में भी उनकी क्षमता का भरोसा दिलाया।

गौर है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक और उनके बचपन के दोस्त शुभमन गिल ने शुरुआती विकेट के लिए सिर्फ 9.5 ओवर में 105 रन जोड़कर शानदार प्रदर्शन किया था, जिससे निर्णायकों को दबाव की परिस्थितियों में भी अभिषेक के प्रदर्शन की क्षमता का भरोसा हो गया। हालांकि, संभावना है कि अभिषेक को रिजर्व ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया जाएगा क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल 50 ओवर के प्रारूप में भारत के लिए निर्धारित ओपनर हैं।