सिडनी: भारत के दो महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा हाल के दिनों में आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में दोनों ने शानदार प्रदर्शन कर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। रोहित ने दूसरे वनडे में अर्धशतक के बाद तीसरे मुकाबले में शतक ठोका, जबकि कोहली ने शुरुआती दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद नाबाद 74 रन की बेहतरीन पारी खेली।

इसी बीच, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने सोशल मीडिया पर कोहली और रोहित का समर्थन करते हुए उनके आलोचकों पर जमकर निशाना साधा।

डिविलियर्स ने कहा, “मुझे समझ नहीं आता कि लोग—या कहूं तो ये ‘कॉकरोच’—क्यों अपने बिलों से निकलकर ऐसे खिलाड़ियों पर निशाना साधते हैं, जिन्होंने अपने देश और क्रिकेट के लिए जीवन समर्पित कर दिया है। यह समय उन्हें नीचा दिखाने का नहीं, बल्कि उनका सम्मान करने का है।”

उन्होंने आगे कहा कि कोहली और रोहित जैसे दिग्गजों ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, फिर भी कुछ लोग लगातार नकारात्मकता फैलाने में लगे रहते हैं। डिविलियर्स ने कहा, “वो दोनों पिछले कुछ महीनों से आलोचना झेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग उन्हें नीचे खींचने की कोशिश क्यों करते हैं। हालांकि, यह अल्पसंख्यक समूह है — क्योंकि ज्यादातर लोग विराट और रोहित की अद्भुत करियर उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं।”

कोहली-रोहित ने फिर जीता दिल

सिडनी वनडे में दोनों वरिष्ठ बल्लेबाजों ने बल्ले से दमदार प्रदर्शन करते हुए न केवल भारत को जीत दिलाई, बल्कि अपने आलोचकों को भी चुप कराया। इस प्रदर्शन के बाद चयनकर्ताओं ने दोनों के कम से कम दक्षिण अफ्रीका सीरीज तक वनडे भविष्य को सुरक्षित माना है।