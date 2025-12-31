नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा बुधवार को होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के चौथे राउंड के मैचों में नहीं खेलेंगे। मुंबई और गोवा का मुकाबला जयपुर के जैपुरिया विद्यालय ग्राउंड पर होगा, जबकि दिल्ली और ओडिशा की टीम KSCA क्रिकेट ग्राउंड, अलुर में आमने-सामने होंगी। विराट और रोहित पहले दो राउंड के मैचों में शामिल हुए थे, लेकिन पिछले राउंड में दोनों ने हिस्सा नहीं लिया।

रोहित शर्मा का कारण और आगामी श्रृंखला

रोहित शर्मा मुंबई के लिए दो मैच खेलने वाले थे, लेकिन 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज की तैयारी के कारण वह आगे के मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे।

विराट कोहली का खेलना जारी

वहीं, विराट कोहली दिल्ली के लिए एक और मैच खेलेंगे। 6 जनवरी को बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में दिल्ली बनाम रेलवे मैच में विराट शामिल होंगे। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने PTI से कहा, 'वर्तमान में विराट खेलेंगे। उन्होंने तीन मैचों के लिए अपनी उपलब्धता दी है।'

पहले दो मैचों में विराट कोहली ने शानदार फॉर्म दिखाई, क्रमशः 131 और 77 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 16,000 लिस्ट A रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी बनाया और यह उपलब्धि केवल 330वें इनिंग में हासिल की, जिससे उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड (391 इनिंग) पीछे छोड़ दिया।

न्यूजीलैंड ODI श्रृंखला की तैयारी

बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, भारतीय ODI टीम 8 जनवरी तक वडोदरा में जुट रही है। संभावना है कि विराट कोहली एक दिन पहले पहुंचकर अभ्यास करेंगे। तीन मैचों की ODI श्रृंखला 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होगी।

अन्य खिलाड़ियों की आराम नीति

जैसा कि PTI ने पहले बताया था, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के अनुसार ODI सीरीज से आराम दिया जाएगा। यह रणनीति विशेष रूप से 7 फरवरी से शुरू होने वाले घरेलू T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बनाई गई है।

