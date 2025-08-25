नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक अलग क्षमता में संभावित वापसी के बारे में एक बड़ा संकेत दिया है, उन्होंने भविष्य में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ कोचिंग या मेंटरिंग की भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है। डिविलियर्स ने अपने IPL करियर का अधिकांश हिस्सा RCB में बिताया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के साथ अपने IPL करियर की शुरुआत की और 2011 में RCB में शामिल होने से पहले तीन सीजन तक उनके लिए खेला।

साल 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने कहा कि लीग के लिए पूर्णकालिक पेशेवर प्रतिबद्धता की संभावना नहीं है। लेकिन, RCB के साथ उनका रिश्ता मजबूत बना हुआ है और अगर बेंगलुरु स्थित फ्रैंचाइजी को लगता है कि टीम के साथ जुड़ने के लिए उनके लिए कोई भूमिका है, तो वह तैयार हैं।

डिविलियर्स ने कहा, 'हो सकता है कि मैं भविष्य में किसी अलग भूमिका में फिर से IPL से जुड़ जाऊं, लेकिन पेशेवर रूप से पूरे सीजन के लिए प्रतिबद्ध होना वाकई मुश्किल है और मुझे लगता है कि वो दिन अब बीत चुके हैं। लेकिन, आप कभी ना नहीं कहते। मेरा दिल RCB के साथ है और हमेशा रहेगा। इसलिए अगर फ्रैंचाइजी को लगता है कि मेरे लिए कोई भूमिका (कोच या मेंटर के रूप में) है, जब मेरा समय सही और तैयार होगा, तो वह निश्चित रूप से RCB होगी।'

RCB के इस पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने टीम के लिए खेले 157 मैचों में 4,522 रन बनाए। उनका 41.10 का औसत और 158.33 का जबरदस्त स्ट्राइक रेट शब्दों से परे था। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 2 शतक और 37 अर्धशतक भी लगाए। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी के नाम IPL इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी है, जब उन्होंने 2016 सीजन में अब बंद हो चुकी गुजरात लायंस के खिलाफ भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 229 रनों की विशाल साझेदारी की थी, जिसमें उन्होंने 687 रन बनाए थे और रन चार्ट में तीसरे स्थान पर रहे थे।

पूर्व RCB के दिग्गज खिलाड़ी ने दो फ्रेंचाइजी में 184 आईपीएल मैच खेले। उन्होंने 151.68 की स्ट्राइक रेट से 5,162 रन बनाए, जिसमें 40 अर्द्धशतक और तीन शतक शामिल हैं। 2022 में डिविलियर्स को क्रिस गेल के साथ RCB हॉल ऑफ फ़म में शामिल किया गया था।