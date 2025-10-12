स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने क्रिकेट के “नेक्स्ट फैब 4” खिलाड़ियों की सूची जारी की है। जहां मौजूदा ‘फैब 4’ में विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन जैसे दिग्गज शामिल हैं, वहीं चोपड़ा के अनुसार अगली पीढ़ी के चार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अब सामने आ चुके हैं।

उन्होंने अपनी इस सूची में दो भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जैसवाल को जगह दी है। इनके साथ इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को भी शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह रही कि इस सूची में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जगह नहीं मिली।

आकाश चोपड़ा ने कहा, 'अगला फैब 4 लगभग तैयार है। शुभमन गिल इस सूची में स्थायी रहेंगे क्योंकि वे तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन हैं। यशस्वी जैसवाल भी भविष्य में तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करेंगे। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र में भी लम्बे समय तक क्रिकेट पर राज करने की क्षमता है।'

गिल फिलहाल भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान हैं और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ 2-2 से बराबर कराई थी। वहीं यशस्वी जैसवाल अपने आक्रामक लेकिन संयमित खेल के कारण भारत के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं।

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में 57 से अधिक औसत के साथ रन बना रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र टेस्ट और वनडे दोनों में 42 से ज्यादा के औसत और 45 विकेट के साथ एक उभरते ऑलराउंडर के रूप में तेजी से पहचान बना रहे हैं।