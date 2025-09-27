Go to PunjabKesari.in

Author: Niklesh Jain
गुंटूर , आंध्र प्रदेश ( निकलेश जैन ) 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के पाँच राउंड के बाद चार बार के राष्ट्रीय चैम्पियन और देश के लिए सबसे ज्यादा ओलंपियाड खेलने वाले पीएसपीबी के कृष्णन शशिकिरण नें आज अपनी पाँचवीं जीत दर्ज की , दूसरे बोर्ड पर उन्होने केरला के गौतम कृष्णा को काले मोहरो से खेलते हुए पराजित किया , काले मोहरो से खेलते हुए  कृष्णन शशिकिरण नें नीमजो लार्सन अटैक के सामने अपने राजा को केंद्र के करीब रखकर बेहद रचनात्मक शतरंज खेला और मोहरो के शानदार तालमेल के चलते 64 चालों में जीत दर्ज की । हालांकि पाँचवीं जीत एक और खिलाड़ी नें दर्ज की , रेल्वे के अरोण्यक घोष नें , उन्होने काले मोहरो से  महाराष्ट्र के कशिश मनोज जैन को हाथी के एंडगेम में 44 चालों में पराजित किया । 

पहले बोर्ड पर पीएसपीबी के सूर्या शेखर गांगुली को पहले बोर्ड पर आंध्र प्रदेश के ललित बाबू नें ड्रॉ पर रोक लिया । 

अब कल छठे राउंड में 5 अंको पर सबसे आगे चल रहे कृष्णन शशिकिरण और अरोण्यक घोष का आमना सामना होगा । पाँच राउंड के बाद पीएसपीबी के सूर्या गांगुली , अभिजीत गुप्ता , गोवा के आदि अमेय ,रेल्वे के आयुष शर्मा , दीपन चक्रवर्ती , रवि तेजा , हरयाणा के अदित्या डिंगरा , यूपी के अजय संतोष 4.5 अंक बनाकर सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रहे है । 