गुंटूर , आंध्र प्रदेश ( निकलेश जैन ) 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप अब अपने अंतिम पड़ाव के करीब पहुँच रही है और आठ राउंड के बाद 2 ड्रॉ और 6 जीत के साथ पीएसपीबी के दो खिलाड़ी चार बार के राष्ट्रीय चैम्पियन कृष्णन शशिकिरण और पाँच बार के कॉमनवैल्थ चैम्पियन अभिजीत गुप्ता 7 अंक बनाकर सबसे आगे चल रहे है और अब अंतिम दो राउंड के परिणाम तय करेंगे की चैम्पियन इन दोनों में से कोई होगा या कोई और खिलाड़ी । वैसे इस समय 5 खिलाड़ी 6.5 अंक बनाकर इन दोनों के ठीक पीछे चल रहे है ।

राउंड में पहले बोर्ड पर कृष्णन नें सफ़ेद मोहरो से पीएसपीबी के ही दीप सेनगुप्ता को पराजित किया रुई लोपेज ओपनिंग में हुई इस बाजी में कृष्णन नें वजीर और घोड़े के एंडगेम में दीप ले राज को घेरते हुए 45 चालों में बजाई अपने नाम की , दूसरे बोर्ड पर रेल्वे के आयुष शर्मा नें रेल्वे के ही अरोण्यक घोष से बाजी ड्रॉ खेली ,तीसरे बोर्ड पर पीएसपीबी के अभिजीत गुप्ता नें उत्तर प्रदेश के अजय संतोष को पराजित किया और अपनी छठी जीत दर्ज की जबकि चौंथे बोर्ड पर तमिलनाडू के हर्ष सुरेश को तमिलनाडू के ही इनियन पी नें पराजित किया ।

आठ राउंड के बाद कृष्णन और अभिजीत 7 अंक , अरोण्यक , आयुष , इनियन , अदित्य डिंगरा , दीपन चक्रवर्ती और गौतम कृष्णा 6.5 अंक बनाकर खेल रहे है ।