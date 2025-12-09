Go to PunjabKesari.in

Author: Niklesh Jain
कैपटाउन , साउथ अफ़्रीका ( निकलेश जैन ) अफ़्रीका महाद्वीप में पहली बार विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच फ़्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का मुकाबला खेला जा रहा है और पहले दिन तय कार्यक्रम के अनुसार राउंड रॉबिन आधार पर खेले गए रैपिड मुकाबलों के सात चरण के बाद अभी अभी गोवा में विश्व कप जीतने वाले जावोखीर सिंदारोव और भारत के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी नें लाजबाब प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 3 में अपनी जगह बना ली है । 

पहले स्थान पर रहे सिंदारोव : विश्व कप 2025 गोवा के विजेता 19 वर्षीय सिंदारोव जावोखीर का कॉन्फ़िडेंस देखने लायक था और उन्होंने पहले ही राउंड में कार्लसन को मात देते अपना अभियान आरम्भ किया उन्होंने सिर्फ़ भारत के अर्जुन एरिगैसी , जर्मनी के विंस्नेट केमर और यूएसए के लेवान अरोनियन से ड्रा खेला और बाक़ी तीन बाज़ियों में जीत दर्ज की । सिंदारोव नें 5.5 अंक बनाकर पहला और लेवान अरोनियन नें 5 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया 

वहीं अभी अभी येरुशलम मास्टर्स जीतने वाले अर्जुन नें शुरुआत तो अच्छी नहीं की और यूएसए के नीमन हंस से ड्रा , लेवान अरोनियन से हार और सिंदरोव से ड्रा के बाद वह तीन राउंड के बाद एक अंक पर थे पर उसके बाद उन्होंने लगातार तीन बाज़ियों में विंस्नेट केमर , मैग्नस कार्लसन और ईरान के परहम मघसदूलू को पराजित करते हुए बेहतरीन वापसी की और अंतिम राउंड कारूआना से ड्रा खेलते हुए दिन का अंत 4.5 अंक बनकर तीसरे स्थान पर किया । इतने ही अंक बनाकर टाईब्रेक में कार्लसन चौंथे, ३ अंक के साथ कारूआना पाँचवें , नीमन हंस छठे , 2.5 अंक के साथ विंसनेट सातवें और खाता नहीं खोल पाने वाले परहम अंतिम आठवें स्थान पर रहे । अब नियमानुसार शीर्ष तीन खिलाड़ी अपने विरोधी ख़ुद चुन सकते है । कल क्वाटर फाइनल के मुक़ाबले खेले जाएँगे ।